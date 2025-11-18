FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Ondan görenler de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz' Alternatif olarak kurdu

Antalya'da üretici Yahya Başkurt, kentin yayla ilçesi olarak bilinen ve sebze üretiminin yoğun olduğu Elmalı'da kurduğu 100 dönümlük serada yetiştirdiği gülleri, Türkiye'nin tüm illerine gönderiyor. Başkurt "Bizden esinlenerek gül yetiştiriciliği yapmaya başlayanlar oldu" derken "Burada bazen ayda 80'den fazla kişiyi çalıştırıyoruz. Önemli de bir istihdam sağladık" ifadelerini kullandı. Başkurt "İç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz" dedi.

Ondan görenler de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz' Alternatif olarak kurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinin Altınova bölgesindeki serasında karanfil üretimi yapan Yahya Başkurt, yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalınca kentin yayla ilçesi olarak bilinen Elmalı'da 100 dönümlük alana sera kurdu.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 1

Çiçek yetiştiriciliğini 12 aya yaymak isteyen Başkurt, seracılığın yoğun olarak domates, salatalık ve biber üzerine yapıldığı ilçede alternatif olarak serasına gül fidanları dikti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL'ye kadar çıkıyor Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL'ye kadar çıkıyor

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 2

Başkurt'un serasında yetiştirilen kırmızı, sarı ve pembe renkli güller kesimi yapıldıktan sonra depoda önce işleniyor ardından da buket halinde paketlenip Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor.

Mynet Anket Gül Yetiştiriciliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Gül yetiştiriciliği desteklenmeli
Yerel üretim öncelikli olmalı
Alternatif tarım yöntemleri benimsenmeli
Gül yetiştiriciliği benim için önemsiz
Bu anket 11 saat 6 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! İran'dan turist izni ile gelip çalışıyorlar!

Hava sıcaklığına bağlı aralık ayına kadar gül kesimi yapan Başkurt, ilçedeki bazı çiftçilere de örnek olarak onların da çiçek yetiştiriciliğe yönelmesini sağladı.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 4

Yahya Başkurt, AA muhabirine, yayla seracılığından önemli bir verim aldığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşfedince denedi! 600 bin TL'ye alıcısı var Keşfedince denedi! 600 bin TL'ye alıcısı var

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 5

"İÇ PİYASADAKİ TALEBE ZOR YETİŞİYORUZ"

Antalya'nın yaz sıcağında gül yetiştirmenin mümkün olmadığını belirten Başkurt, "Pazarımızı kaybetmemek amacıyla yayla ilçesinde üretime başladık. Buradaki serin hava dolayısıyla gülün kalitesi çok güzel oluyor. Çiçeklerdeki hastalık da burada az oluyor. Maliyet daha da düşüyor. Türkiye'de en sevilen çiçekler arasında gül yer alıyor. Bu nedenle iç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz." dedi.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL'yi buluyor! Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL'yi buluyor!

"BAZEN AYDA 80'DEN FAZLA KİŞİYİ ÇALIŞTIRIYORUZ"

Başkurt, bir dönüme 5 bin fide diktiklerini, her bir fideden de bir sezonda 20 dal gül elde ettiklerini kaydetti.

Elmalı'daki seralarda genelde sebze yetiştirildiğini anlatan Başkurt, "Antalya'da yayla seracılığı son yıllarda öne çıkıyor ama bu hep sebze üzerineydi. Biz yayla seracılığını gül ve karanfille tanıştırdık. İlçedeki çiftçiler gülü serada görünce çok şaşırdı. Seraya gelerek inceleme yaptılar. Bizden esinlenerek gül yetiştiriciliği yapmaya başlayanlar oldu. Ayrıca burada bazen ayda 80'den fazla kişiyi çalıştırıyoruz. Önemli de bir istihdam sağladık." diye konuştu.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 7

Başkurt, gül serasına özellikle gelin ve damatların, yeni bebeği olan çiftlerin gelerek fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 8

Ayrıca 10 dönümlük alanda da karanfil yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Başkurt, karanfilleri de İngiltere ve Hollanda'ya ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Ondan görenler de başladı! Talebe zor yetişiyoruz Alternatif olarak kurdu 9Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli olduAJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli oldu
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!

Anahtar Kelimeler:
gül antalya satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.