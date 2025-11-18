FİNANS

Kuyumcuda ilginç uygulama! Altın günü dükkana taşındı

Bursa'da kuyumcu dükkanı işleten 32 yaşındaki Metehan Hamdemirci, müşterilerine 'altın günü' hizmeti veriyor. Hamdemirci, her ayın belirli günlerinde, evde ailesinin hazırladığı yiyecekleri dükkanına getirerek, müşterilerine altın günü organize ediyor.

Kuyumcuda ilginç uygulama! Altın günü dükkana taşındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 yıldır kuyumcu dükkanı işleten Metehan Hamdemirci, kendisinden altın almaya gelen müşterilerine, mayıs ayında başlattığı projeyle 'altın günü' hizmeti vermeye başladı. Hamdemirci, her ayın 16'sında evde ailesinin hazırladığı sarma, kısır, tatlı, çay ve meşrubatları kuyumcu dükkanına getirerek, burada altın günü yapıyor.

Mekan kuyumcu dükkanı, ev sahibi de kuyumcu olunca, gün sohbetlerinin konusu da altın fiyatları oluyor.

Dükkanında 'gün' yapan müşterilerine altın yatırımı ile ilgili tüyo da veren Metehan Hamdemirci, "Altınla aram iyi olduğu için sürekli müşterilerim vardı. Evde gün yaptıklarını söyleyince, ben de bu durumu dükkanıma taşıdım. Artık günler benim dükkanımda yapılıyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Talebin çok olduğunu belirten Hamdemirci, "Geleneksel olarak yapılan altın günlerine bir farklılık katmak istedik. Bunu nasıl düzenleyeceğimizi düşünürken altın gününü dükkanımda yapmak aklıma geldi. Bu projeyi müşterilerimize sunduğumuzda çok güzel geri dönüşler aldık. Güzel bir ilgi aldık. Bundan sonra da yoğun talep üzerine projemiz devam edecek" diye konuştu. (DHA)

Kuyumcuda ilginç uygulama! Altın günü dükkana taşındı 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

