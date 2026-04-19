FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Mayısın 15'ine kadar çıkıyor 'Bir pazarda 1 tona kadar satılıyor'

Düzce'nin yüksek kesimleri ve dik yamaçlarında bahar aylarında kendiliğinden yetişen kaldirik otu, köylü pazarlarındaki tezgahlarda yerini aldı.

İçerdiği kalsiyum ve potasyum sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen kaldirik otu, Düzcelilerden yoğun ilgi görüyor. Sadece mart ayının başından mayıs ayının ortalarına kadar doğadan toplanabilen bu şifalı bitki; kavurma, turşu ve konserve yapılarak tüketiliyor.

Hamidiye Mahallesi'nde kurulan salı pazarında yaylalardan topladığı kaldirikleri satışa sunan pazarcı esnafı Şaban Ünlü, ürüne olan talebin satıcıları memnun ettiğini belirtti. Kaldirik otunun tamamen doğal yollarla, ilaçsız ve gübresiz yetiştiğini vurgulayan Ünlü, "Kaldirik otu ormanlarda çıkar ve doğaldır. Temizlenip, doğrandıktan sonra haşlanıyor. Haşladıktan sonra kimisi soğanla kavuruyor, kimisi pırasa ile kavuruyor. Bazıları da kavrulduktan sonra üzerine yumurta kırar. Konserve yapan var, turşu yapan var. Böbreklere ve idrar yollarına, aynı zamanda göğüs hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Mart ayının başında çıkmaya başlar, mayıs ayının 15'ine kadar yüksek kesimlerde çıkmaya devam" dedi.

"BİR PAZARDA 1 TONA KADAR SATILIYOR"

Vatandaşların kaldirik otunu severek tükettiğini dile getiren Ünlü, "Talep çok iyi. Bir pazarda ortalama 500 kilogram ile 1 ton arasında kaldirik satıldığı söyleniyor. Bütün tezgahlarda mevcut. Benim günlük satışım 80 ile 100 kilogramı buluyor" ifadelerini kullandı.

Toplama sürecinin oldukça zahmetli olduğuna dikkat çeken Ünlü, kaldirik otunun kilogram fiyatının 80 ile 100 lira arasında değiştiğini ve verilen emeğe göre bu fiyatın oldukça uygun olduğunu sözlerine ekledi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Halk arasında şifa kaynağı olarak bilinen kaldirik otunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Kemik gelişimi ile kalp ve damar sağlığını destekleyen bitkinin, böbrekleri çalıştırdığı ve idrar yollarına iyi geldiği ifade ediliyor.

Balgam söktürücü özelliğiyle öksürük ve boğaz ağrılarını kesen kaldirik otu; sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların hafifletilmesinde de rol oynuyor. Ayrıca tohumundan elde edilen yağın ciltteki sivilce lekeleri, çatlak ve selülit gibi sorunlara fayda sağladığı biliniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Düzce satış talep tezgah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.