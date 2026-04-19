Mayısın 15'ine kadar çıkıyor 'Bir pazarda 1 tona kadar satılıyor'

İçerdiği kalsiyum ve potasyum sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen kaldirik otu, Düzcelilerden yoğun ilgi görüyor. Sadece mart ayının başından mayıs ayının ortalarına kadar doğadan toplanabilen bu şifalı bitki; kavurma, turşu ve konserve yapılarak tüketiliyor.

Hamidiye Mahallesi'nde kurulan salı pazarında yaylalardan topladığı kaldirikleri satışa sunan pazarcı esnafı Şaban Ünlü, ürüne olan talebin satıcıları memnun ettiğini belirtti. Kaldirik otunun tamamen doğal yollarla, ilaçsız ve gübresiz yetiştiğini vurgulayan Ünlü, "Kaldirik otu ormanlarda çıkar ve doğaldır. Temizlenip, doğrandıktan sonra haşlanıyor. Haşladıktan sonra kimisi soğanla kavuruyor, kimisi pırasa ile kavuruyor. Bazıları da kavrulduktan sonra üzerine yumurta kırar. Konserve yapan var, turşu yapan var. Böbreklere ve idrar yollarına, aynı zamanda göğüs hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Mart ayının başında çıkmaya başlar, mayıs ayının 15'ine kadar yüksek kesimlerde çıkmaya devam" dedi.

"BİR PAZARDA 1 TONA KADAR SATILIYOR"

Vatandaşların kaldirik otunu severek tükettiğini dile getiren Ünlü, "Talep çok iyi. Bir pazarda ortalama 500 kilogram ile 1 ton arasında kaldirik satıldığı söyleniyor. Bütün tezgahlarda mevcut. Benim günlük satışım 80 ile 100 kilogramı buluyor" ifadelerini kullandı.

Toplama sürecinin oldukça zahmetli olduğuna dikkat çeken Ünlü, kaldirik otunun kilogram fiyatının 80 ile 100 lira arasında değiştiğini ve verilen emeğe göre bu fiyatın oldukça uygun olduğunu sözlerine ekledi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Halk arasında şifa kaynağı olarak bilinen kaldirik otunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Kemik gelişimi ile kalp ve damar sağlığını destekleyen bitkinin, böbrekleri çalıştırdığı ve idrar yollarına iyi geldiği ifade ediliyor.

Balgam söktürücü özelliğiyle öksürük ve boğaz ağrılarını kesen kaldirik otu; sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların hafifletilmesinde de rol oynuyor. Ayrıca tohumundan elde edilen yağın ciltteki sivilce lekeleri, çatlak ve selülit gibi sorunlara fayda sağladığı biliniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır