'Meslekte tek kaldım' Fiyatı yükselince talebin düştüğünü anlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir zamanlar onlarca ustanın çekiç sesleriyle yankılanan Bakırcılar ve Kalaycılar Çarşısı'nda bugün sadece bir bakır ustası ile iki kalaycı, mesleklerini sürdürerek geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçmişte 15'e bakırcı ve 20'nin üzerinde kalaycının bulunduğu Bakırcılar ve Kalaycılar Çarşısı'nda, şimdi tek bakır ustası ile iki kalay ustası kaldı. 1986 yılından bu yana mesleğini sürdüren bakır ustası Remzi Karaoğlan, yıllar içinde hem ustaların hem de çarşıdaki hareketliliğin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğunluk sürüyor, mesaiye kalıp günde 900 üretiyorlar: 'Çok talep var' Yoğunluk sürüyor, mesaiye kalıp günde 900 üretiyorlar: 'Çok talep var'

"ŞİMDİ TEK BAKIRCI KALDIM"

Mesleğini ailesinden devraldığını belirten bakır ustası Remzi Karaoğlan, "Önceden 15'e yakın bakırcı, 20'nin üzerinde kalaycı vardı. Şimdi tek bakırcı kaldım, iki kalaycı var. Eskiden burada insanlar birbirinden geçemezdi, çarşı çok yoğundu ama şimdi o günlerden eser yok" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum' Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

BAKIRA TALEP AZALDI

Karaoğlan, bakır ürünlere olan ilginin her geçen gün azaldığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!

Karaoğlan, "Bakırın fiyatının yükselmesi ve yeni ürünlerin çıkması talebi düşürdü. Eskiden her evde bakır vardı, şimdi daha çok köylerde kullanılıyor. Yoğurt, pekmez gibi ürünler bakır kaplarda yapılırdı. Bakır sağlık demektir, eskiden insanlar bu yüzden daha sağlıklıydı" diye konuştu.

KALAYCILIK ZAHMETLİ, USTA YETİŞMİYOR

Kalaycılık mesleğinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten ustalar, işin zorluğu ve ilgi azlığı nedeniyle yeni neslin bu mesleğe yönelmediğini dile getirdi.

Kalaycılığın zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Karaoğlan, "Kalaylama ve doğrultma işlemleri büyük emek istiyor. Evlerde artık bir ya da iki bakır kap ya var ya yok" ifadelerini kullandı.

"SANATIN DEVAM ETMESİ LAZIM"

Mesleğin geleceği için çırak yetişmediğini belirten Karaoğlan, "En büyük sıkıntımız eleman yetişmemesi. Bu işe devletin ve halk eğitimin destek vermesi gerekiyor. Bu sanatın devam etmesi lazım" dedi.

"KOZAN'DA SADECE İKİ KALAYCI KALDI"

1986 yılından bu yana kalaycılık yaptığını belirten Muhammed Çöndü ise mesleğin yok olma noktasına geldiğini ifade ederek, "Eskiden her dükkanda 3-4 usta olurdu, şimdi Kozan'da sadece iki kalaycı kaldık. Bu meslek alın teri gerektiriyor ama ilgi yok. Çalışacak kimse bulamıyoruz, yetişecek çırak yok" şeklinde konuştu.

Bakırın sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çeken Çöndü, "Bakır sağlıktır, vücuttaki bazı zararlı etkileri azaltır. Eskiden insanlar bakır kaplarda beslenirdi ve daha sağlıklıydı" diyerek geleneksel kullanımın önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Mart 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Mart 2026)

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

