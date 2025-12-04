FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Önceden 'bu ne' diye soruluyordu, şimdi: 'Talebi karşılamaya çalışıyoruz'

İklim uygunluğundan tropikal meyve üretiminin yoğun olduğu Antalya Alanya'da son yıllarda alternatif ürün olarak yetiştirilen papaya ihraç ediliyor. Birkaç yıl öncesine dek papayanın ithal edilen meyve olduğunu, bugün ihracat aşamasına geldiklerini anlatan Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu "Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar insanlar 'bu nedir?' diye soruyordu. Artık 'papaya sağlıklı ve bunu tüketmeliyim' algısı oturmaya başladı" şeklinde konuştu.

Önceden 'bu ne' diye soruluyordu, şimdi: 'Talebi karşılamaya çalışıyoruz'

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, papayanın bölgede yetiştirdikleri önemli tropikal meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 1

Muz, avokado ve mangodan sonra papayanın ekim alanın hızla yaygınlaştığını belirten Hüddoğlu, "Papaya ekimi alanın artışı diğer tropikal meyvelerin hepsinden daha fazla. Sağlıklı ve şekeri az bir meyve olduğu için yoğun talep görüyor. Ülkemizde de hızlı bir şekilde tüketim alışkanlığı oluştuğu için talepleri de artmaya başladı. Biz de papaya üretimine hızlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 2

İLK İHRACAT KUVEYT'E

Hüddoğlu, birkaç yıl öncesine kadar papayanın ithal edilen bir meyve olduğunu kaydetti.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 3

Ancak bugün papayada ihracat aşamasına geldiklerini anlatan Hüddoğlu, "Kuveyt'ten başladık. Rusya'ya küçük partiler halinde göndermeye başladık. Romanya'dan talepler var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 4

Hüddoğlu, hasat döneminde yurt dışına ilk etapta haftada 3 ton papaya gönderdiklerini belirtti.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 5

Papayada yoğun bir ekim süreci olduğunun altını çizen Hüddoğlu, gelecek dönemde başka ülkelere de ürün göndereceklerini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 40 TL'den 10 TL'ye düştü: 'Satıp bitirmeye çalışıyoruz' Fiyatı 40 TL'den 10 TL'ye düştü: 'Satıp bitirmeye çalışıyoruz'

Hüddoğlu, papayanın daha çok örtü altında üretildiği ve son yıllarda üreticilerin muza alternatif olarak papaya yöneldiğini aktaran Hüddoğlu, şöyle konuştu:

"Verimi çok iyi, işçilik ve işletme maliyetleri daha az. Dikim sonrası sadece budaması, ardından da hasat süresi var. Papaya diktiğiniz zaman, mango ve avokadoda olduğu gibi 3 ila 5 yıl beklemiyoruz. Diktiğimiz zaman 1 yılda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat zamanı da eylülden başlıyor, nisana kadar devam ediyor. Yılın 12 ayında da hasat edebiliyoruz. Verimi de yüksek olduğu için üreticilerimiz için önemli alternatif bir meyve."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu 'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu

Hüddoğlu, iyi bakılmış bir ağaçtan yıllık 60 kilogram ürün hasat edilebildiğini ifade etti.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 6

"TOPLUMUN PAPAYAYI BENİMSEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesinin papayanın bilinirliğini de artırdığına belirten Hüddoğlu, "Uzmanların ve doktorların önerisiyle papaya hızlı bir şekilde tüketilmeye başlandı. Tüketim başlayınca üretim arttı, üretim artınca da ihracat başladı. Oysa bundan birkaç yıl öncesine kadar insanlar 'bu nedir?' diye soruyordu. Ama artık 'papaya sağlıklı ve bunu tüketmeliyim' algısı insanlarda oturmaya başladı. Toplumun papayayı benimsediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önceden bu ne diye soruluyordu, şimdi: Talebi karşılamaya çalışıyoruz 7

"AROMASI VE LEZZETİ, İTHALE GÖRE ÇOK DAHA YOĞUN"

Hüddoğlu, Alanya'da papaya üretiminin bir-iki ağaçla 30 yıl önce başladığını söyledi.

İlçede "Toprak Dede" lakabı ile tanınan merhum Mehmet Ziya Görgün'ün tropikal meyvenin gelişimi için çok mücadele ettiğini kaydeden Hüddoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıl önce ziyarete gittiğimizde, bize birer fidan verdi, 'ekin' dedi. O dönemde üretim 1-2 ağaç ile başladı. Son 5-6 yıldır da artık ticari boyuta geldi. Seralar hızla kurulmaya başlandı çünkü iç piyasada papaya talebi hızlı arttı. Papayanın aroması ve lezzeti, ithale göre çok daha yoğun ve aromatik olduğu için yerli talep arttı. Bu nedenle sera kurulumları da artmaya devam ediyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak 'Açacak adam yok' Çalışan bulamazsa iş yerini kapatacak 'Açacak adam yok'

Hüddoğlu, Alanya'da yaklaşık 20 üreticiden söz edilebildiğini ancak her çiftçinin serasında 1-2 papaya ağacı yetiştirdiğini dile getirerek, "Geçenlerde ilk kez ihracata gönderdiğimiz ürünlerin hepsini Alanya'dan hasat ettik. Gazipaşa ve Manavgat da bu işin içinde. Hızlı bir üretim var, iç piyasa talebi de çok fazla. İç talebi karşıladıktan sonra ihracata gönderiyoruz ama sadece ihracat için de bölgemizde yoğun üretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GYODER 'Zihin Atölyeleri' buluşmasını devreye aldı!GYODER 'Zihin Atölyeleri' buluşmasını devreye aldı!
Gayrimenkulde yeni rekor! Tapuda işlem 18,4 milyonu aştıGayrimenkulde yeni rekor! Tapuda işlem 18,4 milyonu aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.