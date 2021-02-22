Ripple (XRP) davası son durum 2021: İlk duruşma bugün! Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? Ripple SEC davasını kazanır mı?

Ripple (XRP) davası son durum kripto para borsasının gündemi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında bugün görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty Twitter paylaşımlarından dava dilekçesini değiştirdiklerini açıkladı. Hukukçular bu değişikliği "Braf ve Chris'in red dilekçesi vermesini engellemeye çalışmak." olarak yorumladı. Peki, Ripple davası ne zaman yapılacak ve Ripple davası ne zaman sonuçlanacak?

SEC Ripple (XRP) şikayetini değiştirdi! RIPPLE (XRP) DAVASINDA SON DURUM VE SON GELİŞMELER NEDİR? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi. Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi. ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta; “Taraflarla buluşuldu, görüşüldü ve uzlaşma olasılığı tartışıldı, şu anda bir çözüm olasılığı olduğuna inanmıyorum. Ancak, herhangi bir davalı için prensipte herhangi bir çözüme varılırsa taraflar derhal mahkemeyi bilgilendireceklerdir.” denildi. RIPPLE DAVA DİLEKÇESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ RIPPLE AVUKATI SEC ŞİKAYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI Stuart Alderoty, yaptığı açıklama ile SEC'in Ripple suçlamaları konusunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Alderoty açıklamasında '' Çoğunuzun gördüğü gibi, SEC bugün şikayetinde değişiklik yaptı. Tek yasal iddia kaldı: XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu mu?'' dedi. Bu konuda kripto para dünyasınca yakından tanınan Timothy Peterson da bazı söylemlerde bulundu.

As many of you have seen, the SEC filed an amended complaint today. The only legal claim remains: did certain distributions of XRP constitute an investment contract? Disappointing the SEC needed to try to “fix” their complaint after waiting years to bring it in the first place... — Stuart Alderoty (@s_alderoty) February 18, 2021 Timothy Peterson, SEC ve Ripple davasındaki değişiklik hakkında birçok yanlış bilginin var olduğu belirterek, ''Bu tür değişiklikler yaygındır ve bu, davayı maddi olarak ilgilendirmez. İddia edilen ihlallere ve yardım talebine bakıldığında, Aralık'taki dosyalama ile bugünkü arasında hiçbir değişiklik görülmüyor.'' ifadelerini kullandı. Lots of misinfo about the #SEC v #Ripple lawsuit amendment. Such amendments are common and this one does not bear materially on the case. A look at the alleged violations and relief sought shows no changes between Dec's filing and today's. pic.twitter.com/4Ao7ssyF0H — Timothy Peterson (@nsquaredcrypto) February 18, 2021 Kripto para Ripple (XRP): Ripple nedir, nasıl alınır? Ripple'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır? RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI? Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek, “Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC’den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin.” dendi. Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için “güçlü bir delile” sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta bugün görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kazanır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi. Analistler Ripple davası için ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Ripple şirketinin kripto paralara dair bir yasanın olmamasından dolayı olumlu düşünürken bir kısmı da SEC'in açtığı davalarının yüzde 90'nını kazandığını açıklıyor. Peki Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? Ripple (XRP) davası 22 Şubat'ta bugün sonuçlanır mı? RIPPLE (XRP) FİYATI SON DURUM Ripple (XRP) fiyatı davanın gündeme gelmesiyle birlikte tekrar toparlanarak 0,50 psikolojik seviye sınırının üstünde seyrediyor. Şimdilerde Bitcoin ve diğer altcoinlerin cephesinde ralli yaşansa da XRP bu ralliden davadan dolayı faydalanamıyor ve fiyatı yükselemiyor. XRP 22 Şubat dava gününde 0,50 üzerinde seyrediyor. RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN? New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki açtığı davanın ilk duruşma tarihi açıklandı. Yapılan açıklamalara göre davanın tarafları 22 Şubat'ta bugün hakim karşısında olacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Bu süreçte Ripple'ın eski çalışanlarından JED McCaleb'ın elinde ne kadar Ripple (XRP) olduğu araştırılıyor. Ripple yatırımcıları JED McCaleb'ın elindeki XRP'nin tamamı bitti mi merakla açıklama bekliyor.