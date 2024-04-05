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Arceo jantlar dünya şehirlerini fethediyor

04.04.2024 14:23
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Arıcıoğlu Otomotiv’in sadece Türkiye’de değil bütün dünyada ilgi gören jant markası Arceo, özgün koleksiyonuyla otomobil tutkunlarına heyecan vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda “Exclusive” serisi altında birçok dünya şehrini jantlarının adına taşıyan marka, her aracın havasını değiştirmenin yanı sıra sürücülere de unutulmaz bir yolculuk keyfi sunuyor.

Arceo jantlar dünya şehirlerini fethediyor

Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerine sahip Arceo jantların birçok renk seçeneği var. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bu jantlar, bazı ülkelerin en önemli şehirlerinden alınan ilhamla Arceo tasarım ekibi tarafından özenle tasarlanıyor. Markanın ciddiyetle yaklaştığı konular arasında dayanıklı malzeme, yüksek sürüş zevki, çarpıcı görüntü ve zengin renk seçenekleri yer alıyor.

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Arceo, 2023’ün sonlarına doğru Roma ve Lisbon isimli jantlarını da otomobil tutkunlarına sunmuştu. Roma, asaletin ve tutkunun birleşimi olarak tanımlanıyor. Her çizgisinde ve detayında asaletin olduğu bu model, bütün ilhamını tarihin en güçlü imparatorluğunun kalbinin attığı yerden, Roma’dan alıyor. Lisbon ise her şartta çarpıcı ve her yolda dinamik sloganıyla sahneye çıkmıştı. Arceo ekibi Lisbon’la birlikte bazı önemli konuların da altını çiziyor: Otomobil sevdalıların ortak özelliği, yerinde durmamalarıdır. Onlar gittikleri her yere heyecanlarını ve tutkularını da götürürler. Hem yolda hem de park halinde arabalarının çarpıcı ve dinamik görünmelerini isterler. Portekiz’in en çarpıcı ve dinamik şehri olan Lizbon’dan ilham alınarak üretilen bu benzersiz jant, çıktığı ilk günden beri çok seviliyor.

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Bir sürücü için her yolculuk yeni bir özgüven hikâyesidir. Bu hikâyede yeri geldiğinde atak olmak gerekir. Kararlar net biçimde verilmeli, yol boyunca soru işaretleri zihinden silinmelidir. Gidilecek yer belliyse lazım olan tek şey cesarettir. Olumsuz hava şartları ya da zorlu yollar, atak ve cesur sürücüler için motivasyon kaynağıdır. Geriye tek şey kalır: aracın asfalta en zarif şekilde tutunuşu. İşte Arceo, bu hikâyeyi 2024 yılı itibariyle çok özel bir jantla tamamladı: Berlin. Yepyeni bir hakimiyet ve sürüş zevki için tasarlanan Berlin; atak, cesur ve zarif bir model olarak tanımlanıyor.

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Her yıl çıtasını bir üst seviyeye taşıyan markanın Exclusive dışında Stars, Medium ve Light Truck serileri de bulunuyor. Medium; Arceo’nun ilk defa ürettiği 17ʺ ve 4 bijon uyumlu jantların yer aldığı bir seri. Light Truck; eşya, yolcu ve yük taşımacılığı yapan hafif ticari araçlarla yüzde yüz uyumlu bir koleksiyon. Yeryüzündeki Yıldızlar sloganıyla sahneye çıkan Stars serisinde ise jant dünyasının en popüler modellerinin, Arceo tasarım ekibi tarafından cesur ve yenilikçi bir anlayışla geliştirildiği özel modeller bulunuyor.

Modellerine verdiği isimlerle, sosyal medyadaki özgün içerikleriyle, ülkemizdeki jant modasına öncülük edişiyle ve yine ülkemizi dünyanın pek çok yerinde başarıyla temsil edişiyle Arceo 2024’e de damgasını vurmak için cesur hamleler sergiliyor. Otomobiline tutkun olanlar Arceo’yu sosyal medya hesabından takip ederek tüm gelişmelerden haberdar oluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil jant
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