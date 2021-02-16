Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?

Dolar/TL piyasasında gün geçtikçe dolar zayıflarken Türk Lirası değer kazanmaya devam ediyor. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi dev bankalar 2021 yılı Türk Lirası beklentilerini olumlu yönde güncellerken, dolar/TL fiyatları gün geçtikçe düşüyor. Hafta başına 7 liranın altında başlayan dolar fiyatları ile araç alacak vatandaşlar heyecanla durumun fiyatlara yansımasını bekliyor. Bu süreçte "dolar düştü, araba fiyatları da düşer mi" araştıran vatandaşlar, dolar kurunun sıfır araç fiyatlarında ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Bu süreçte değerlendirme yapan sektör temsilcileri, dolardaki düşüşün araç piyasasına yansımasının hemen olmayacağını belirtirken, ÖTV zammı ile alınan sıfır araç stoklarına değindi. Peki dolar düştükçe otomobil fiyatları da düşer mi? Sıfır araba fiyatları ne zaman düşer?
Dolar kurundaki düşüş trendinin araç fiyatlarına ne zaman yansıyacağını araştıran vatandaşlara sektör temsilcilerinden fiyatların hemen yansımayacağına dair açıklama geldi. Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre, 2020 yılındaki yüksek talepten dolayı araç satıcıları tedarik sorunu yaşamamak için kapasitelerinden daha fazla araç stokladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu açıklama yaparak, düşüşün bir süre sonra fiyatlara yansıyacağını fakat bu işlemin hemen olmayacağını vurgulayarak, "ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor" dedi. Peki sıfır araç fiyatları ne zaman düşer?
Koronavirüsten dolayı küresel ekonomi alt üst olurken, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde yaşadıkları tedarik sorununu tekrar yaşamak isteyemeyen satıcılar önlemlerini aldı. Türkiye'de otomobil fiyatları artan talep, ÖTV, ek maliyetler gibi birçok nedenden dolayı yükseldi. Bu durum vatandaşları ikinci el araçlara yöneltti. Fakat 2021 yılının ilk çeyreğine düşüş trendi ile başlayan dolar fiyatları 7 liranın altına inince, "araba fiyatları da düşebilir" düşüncesi yarattı. Dolardaki düşüş ile birlikte vatandaşların aklına sıfır otomobil fiyatları ne zaman düşer sorusunu getirdi. Bu düşüşü teyit eden sektör temsilcileri düşüşün hemen olmayacağını da açıkladı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, yaptığı açıklamada otomotiv sektörünün ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olduğunu açıklayarak, kurdaki düşüşün hemen otomobil fiyatlarına yansımayacağını vurguladı. Ayrıca stoktaki araçların yüksek kurdan alındığını belirten Bilaloğlu açıklamasında bu durumdan dolayı fiyatların hemen düşmeyeceğini paylaştı. Dövizin düşmesinin orta ve uzun vadeli araç fiyatlarında etkili olabileceğini paylaşan Bilaloğlu, birçok vatandaşın araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap vermiş oldu.
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca'da yaptığı açıklamada Bilaloğlu'nun yaptığı açıklamaya benzer yorumda bulundu. Kanca açıklamasında, " Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor." yorumunda bulundu.
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