Fiyat ve kampanyalar araba almak isteyenleri harekete geçirdi

Araba satışları 2026 yılına hızlı başladı. Sıfır ve ikinci el otomobilde satışlar Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 arttı. Tüketici tercihini en çok SUV tipi araçlardan yana kullandı. İşte otomobil piyasasındaki son durum...

"EN İYİ İKİNCİ OCAK AYI"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; sektör temsilcisi Anıl Şentürk "Ocak 2026 en iyi ikinci Ocak ayı olarak kayıtlara geçmiş oldu" dedi.

Geçen sene otomobil satışları 1.400.000 adetle rekor kırmıştı. Yeni yılın ilk ayında da satışlar hız kesmeden devam etti. Ocak ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre 9,77 oranında büyüdü ve Ocak ayında satılan araç sayısı 75.362 oldu.

"BEKLEYEN TALEBİ HAREKETE GEÇİRDİ"

Şentürk "Bekleyen ÖTV'siz araç talebi geçen aydan bu aya sarkan talepler tabii bu rakamda etkili oldu. Firmaların, markaların 2026 yılında kampanyalara devam etmesi, 2025 yılı fiyatlarını hala sürdürmesi bu noktada bekleyen talebi de harekete geçirdi" ifadelerini kullandı.

Yani sıfır otomobilde henüz bir fiyat artışı olmadığı belirtilirken bu nedenle hem binmek isteyen hem de yatırım için alanın çok olduğu aktarıldı. Öte yandan satılan her 100 otomobilin 36'sının yerli, 64'ünün ise ithal olduğu kaydedildi.

"EN ÇOK SATAN ARAÇ TİPİ SUV"

Şentürk "En çok satan araç tipinin SUV tipi araçlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada yerli üretim araçların payı da bir nebze artmış durumda" şeklinde konuştu.

Diğer yandan ikinci elin de yıla hareketli girdiği belirtildi. Şentürk "İkinci el otomobille sıfır otomobil kanatları birbirlerini tamamlayan alanlar esasında. Bu noktada sıfır otomobilde seyreden satış adetleri ikinci el otomobile de yıl içinde yansıyor. Keza fiyatlarda da benzer bir paralellik söz konusu" dedi.