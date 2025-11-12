FİNANS

Ford'un CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO’su Jim Farley, Tesla ve Çinli elektrikli araçları parçalayıp incelediklerinde şoka girdiğini söyledi ve bu incelemelerin şirketin stratejisinde köklü değişikliğe gitmesine yol açtığını açıkladı. Farley, "Eğer küresel bir şirket olmak istiyorsak, elektrikli araçlardan vazgeçemeyiz. Bu alanı Çinlilere bırakmayacağım" dedi.

Cansu Akalp

Ford CEO’su Jim Farley, Tesla ve Çinli rakiplerin elektrikli araçların parçalayıp inceledikten sonra şirketin stratejisinde köklü değişiklikler yapma kararı aldığını açıkladı.

Jim Farley, “Office Hours: Business Edition” podcastinde yaptığı açıklamada, Tesla Model 3 ve Çinli araçları parçaladıklarında gördüklerinin kendisini oldukça şaşırttığını söyledi.

Farley, “İlk Model 3 Tesla'yı parçaladığımızda ve Çinli araçları parçalamaya başladığımızda çok şaşırdım. Onları parçaladığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi.” dedi.

Ford un CEO sundan dikkat çeken açıklama: Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk 1

Ford’un Mustang Mach-E modelinin Tesla’ya göre yaklaşık 1,6 km daha fazla elektrik kablosuna sahip olduğunu belirten Farley, bunun araca ekstra ağırlık kattığını ve daha büyük, maliyetli bir batarya gerektirdiğini ifade etti.

Farley, bu incelemelerin Ford’un yeni rakipleriyle rekabet edebilmek için değişime gitmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

FORD ELEKTRİKLİ ARAÇ BİRİMİNDE ZARAR BEKLİYOR!

2020’den bu yana Ford’un başında olan Farkey, 2022’de şirketin elektirkli araç operasyonlarını "Model E" adında bir birimle ayırdı.

Farley, bu bölümün 2024 yılında 5 milyar dolardan fazla zarar ettiğini, 2025’te de benzer bir kayıp öngördüklerini belirtti.

Ancak Farley, bu kararından pişman olmadığını vurgulayarak "İş açısından bunun çok zorlu olacağını biliyordum, ama yatırımcılara karşı hesap verebilir olmamız gerekiyordu" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA ÇİN ETKİSİ!

Farley, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Ford ve diğer Batılı otomobil üreticileri için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu sık sık dile getiriyor.

Haziran ayında Çinli şirketlerin Batılı rakiplerinden çok daha üstün olduğunu söyleyen Farley, geçtiğimiz ay da BYD gibi markaların küresel pazarı tam anlamıyla domine ettiğini söylemişti.

Çinli üreticiler, yüksek teknolojiye sahip ve uygun fiyatlı modeller sunarak Batılı rakiplerini geride bırakıyor ve Avrupa ile gelişmekte olan pazarlarda hızla büyüyor.

Farley, Çinli şirketlerin yükselişine karşı uyarılarda bulunsa da bu araçlara hayranlık da duyuyor. Farley, geçtiğimiz yıl altı ay boyunca Xiaomi’nin ürettiği bir elektrikli sedan kullandığını ve aracı geri vermek istemediğini söylemişti.

Ford un CEO sundan dikkat çeken açıklama: Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk 2

Farley, Çin'de elektirkli araçlarda bir patlama yaşandığını söylerken "Eğer küresel bir şirket olmak istiyorsak, elektrikli araçlardan vazgeçemeyiz. Bu alanı Çinlilere bırakmayacağım" dedi.

FORD STRATEJİSİNİ TALEBE GÖRE YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR!

Ford üçüncü çeyrekte rekor elektrikli araç satışı bildirse de Farley, yakın dönemde ABD pazarının yalnızca yüzde 5’inin elektrikli olacağını tahmin ediyor.

"ABD’de elektrikli araç pazarı sandığımızdan tamamen farklı" diyen Farley, tüketicilerin 70-80 bin dolarlık lüks elektrikliler yerine uygun fiyatlı modellere ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu değişen talebe yanıt olarak Ford stratejisini yeniden şekillendiriyor. Ağustos ayında duyurulan yeni üretim hattı, Tesla ve BYD ile rekabet edecek düşük maliyetli elektrikliler için tasarlandı.

Bu hatta üretilecek ilk araç, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan 30 bin dolarlık orta boy bir kamyon olacak.

En Çok Aranan Haberler

