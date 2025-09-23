FİNANS

İkinci el araba alacaklara fiyat açıklaması! Kötü haber geldi, o modeller için büyük risk 'Bulunamayabilir'

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan iki kritik düzenleme otomobil sektörüne bomba gibi düştü. Avrupa Birliği ve STA kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi getirildi. İkinci karar ise 2018’de ABD menşeli araçlara uygulanan ek gümrük yükümlülüklerini tamamen kaldırdı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni düzenlemeler ile ilgili açıklamada bulundu.

Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de otombil sektörünü doğrudan ilgilendiren iki kararın yayımlanmasının ardından sektör temsilcilerinden değerlendirmeler de gelmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi getirildi. Ayrıca, 2018’de ABD menşeli araçlara uygulanan ek gümrük yükümlülüklerini tamamen kaldırdı.

O MARKALARIN YÜKÜ AĞIRLAŞTI

Böylee, Çin ve ABD'den ithal edilen ürünlerin vergi yükü azalırken Honda, Toyota Nissan, Suzuki gibi Japon markaların yükü ağırlaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Ekonomim'e yaptığı açıklamada, kararların sektörde belirsizlik yaptığını belirterek şu cümleleri kurdu:

“Otomotiv sektörü yapısı gereği uzun vadeli öngörü, hazırlık ve sipariş zamanlamalarına ihtiyaç duyan bir sektör. Ancak ani olarak hayata geçirilen bu tür düzenlemeler öngörülebilirliği zorlaştırıyor”

EN AZ 3 AY TALEP EDİYORLAR

60 günlük uyum süresinin yetersiz olduğunun altını çizen Bozkurt, siparişlerin revize edilmesi, üretim ve lojistik süreçlerini hatırlatarak en az 3 aya ihtiyaç olunduğunu vurguladı ve şu cümleleri kurdu:

"Markalar global pazarda önceden belirlenmiş kotalar üzerinden üretim ve dağıtım yapıyor. Sürekli değişen vergi sistemleri, global otomotiv sektörünün parçası olan markaların ticaretini ve rekabet gücünü zorluyor”
Tüketicilerin vergi avantajı olan otomobillere yöneleceğine kaydederek orta ve uzun vadeli planlamaların iyice zorlanacağı belirtti ve, "Markalar, hangi ürün grubuna ağırlık vereceğini, hangi modelleri getireceğini hesaplamakta güçlük çekiyor” şeklinde konuştu.
SEKTÖRDE VERGİ AÇIKLAMASI

Sektörün yıllardır talep ettiklerinin yeniden gündeme geldiğini aktaran Bozkurt, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Biz çağdaş ve adil bir vergi sistemi istiyoruz. Devletin gelirlerinde azalma olmayacak ama araçlar üzerindeki vergi yükü daha dengeli dağılacak. Hem tüketiciyi zorlamayan hem de modern araç kullanımını teşvik eden bir modele ihtiyaç var. Böyle bir sistem sektörde öngörülebilirliği de artırır”
2. EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise 2. el otomobil piyasasında fiyatların nasıl şekilleneceğine dair değerlendirmede bulundu. Yalçın, tüketicinin 2. ele yöneleceğini belirterek fiyatların yukarıya doğru baskılanacağı söyledi.

Yalçın Çin ve ABD menşeli otomobillerde fiyat düşüşlerin daha belirgin olacağının altını çizerek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yerli üretim modeller ise hem sıfır km’de hem de 2. elde değerini daha güçlü koruyarak tüketici nezdinde daha cazip hale gelecek. Bununla birlikte, yüksek vergi yükü nedeniyle bazı ithal modellerin 2. elde bulunabilirliği azalabilir, bu da arz daralmasıyla fiyat artışlarını hızlandırabilir. Dolayısıyla ikinci el piyasasında önümüzdeki dönemde hem talep yoğunlaşması hem de fiyat dalgalanmaları kaçınılmaz görünüyor.”

