Kasım 2025 Toyota fiyat listesi! İşte Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat ve kampanyaları

Sıfır araç kampanyaları hızla sürüyor. Peki, Kasım 2025 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Toyota, güncel araç kampanyaları ile kredi ve faiz avantajları da sunuyor. Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Hilux, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Proace City, Proace City Cargo ve Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA COROLLA 2025 FİYAT

Toyota Corolla modelinde başlangıç fiyatı 1.750.000 TL olarak belirtiliyor. 390.000 TL’ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor.

TOYOTA HILUX 2025 FİYAT

Toyota Hilux modelinde başlangıç fiyatı 2.345.000 TL olarak belirtiliyor. 300.000 TL, 12 Ay, %0 faizli kredi sunulduğu belirtilirken 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için Tüzel müşterilere özel sunulduğu aktarılıyor.

TOYOTA C-HR HYBRID 2025 FİYAT

Toyota C-HR Hybrid modelinde başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor. Toyota C-HR Hybrid'de %70 ÖTV Avantajına da vurgu yapılıyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID 2025 FİYAT

Toyota Yaris Cross Hybrid modelinde başlangıç fiyatı 2.098.500 TL olarak belirtiliyor. 340.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID 2025 FİYAT

Toyota Corolla Hatchback Hybrid modelinde başlangıç fiyatı 1.995.500 TL olarak belirtiliyor. 340.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor.

TOYOTA PROACE CITY 2025 FİYAT

Toyota Proace City modelinde başlangıç fiyatı 1.486.000 TL olarak belirtiliyor. 300.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi gibi imkanlar belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO 2025 FİYAT

Toyota Proace Cıty Cargo modelinde başlangıç fiyatı 1.078.500 TL olarak belirtiliyor. 150.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi gibi imkanlar belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID 2025 FİYAT

Toyota Yaris Hybrid modelinde başlangıç fiyatı 1.771.500 TL olarak belirtiliyor. 230.000 TL'ye varan indirim ile çeşitli fiyatlar sunuluyor.

Kasım ayına özel kampanyalı fiyatlarla ilgili detaylı bilgi bayilerden alınabiliyor.