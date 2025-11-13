Toyota, Citroen, Volkswagen, Fiat, Renault... Kasım 2025 fiyatları! En ucuz sıfır otomatik araçlar belli oldu

Otomatik vites arabalar vatandaşlar tarafından hem kullanım kolaylığı hem de ikinci elde satışının daha hızlı gerçekleşmesi sebebiyle tercih edilebiliyor. Bu nedenle sıfır araba alacaklar ve sıfır araç fiyatları ile ilgili araştırma yapanlar otomatik araba konusunda da fiyat araştırması yapıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre; otomatik şanzımanlı otomobiller satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 5,7'sini oluşturdu. Vatandaşlar arasında sıklıkla karşılaşılan düşüncelerden bir tanesi de; ikinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızının manule vitesli araçlara göre daha hızlı olduğu yönünde.

Bu nedenle en ucuz sıfır otomatik araba modelleri ve fiyatları sıklıkla araştırılıyor. İşte NTV'de yer alan habere göre; marka marka en ucuz otomatik vitesli otomobiller...

EN UCUZ OTOMATİK SIFIR ARABA MODELLERİ

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 TL

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin TL

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin TL

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin TL

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin TL

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 TL

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 TL

BMW 120 3 milyon 413 bin 900 TL

Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 TL

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin TL

Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin TL

Togg T10X V1 1 milyon 862 bin TL

Citroen e-C3 1 milyon 375 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin TL

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin TL

Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin TL

Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin TL

BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin TL

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin TL

