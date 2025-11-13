Toyota, Citroen, Volkswagen, Fiat, Renault... Kasım 2025 fiyatları! En ucuz sıfır otomatik araçlar belli oldu

Otomatik vites arabalar vatandaşlar tarafından hem kullanım kolaylığı hem de ikinci elde satışının daha hızlı gerçekleşmesi sebebiyle tercih edilebiliyor. Bu nedenle sıfır araba alacaklar ve sıfır araç fiyatları ile ilgili araştırma yapanlar otomatik araba konusunda da fiyat araştırması yapıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre; otomatik şanzımanlı otomobiller satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 5,7'sini oluşturdu. Vatandaşlar arasında sıklıkla karşılaşılan düşüncelerden bir tanesi de; ikinci el piyasasında da otomatik vitesli araçların satış hızının manule vitesli araçlara göre daha hızlı olduğu yönünde.
Bu nedenle en ucuz sıfır otomatik araba modelleri ve fiyatları sıklıkla araştırılıyor. İşte NTV'de yer alan habere göre; marka marka en ucuz otomatik vitesli otomobiller...
EN UCUZ OTOMATİK SIFIR ARABA MODELLERİ
- Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 TL
- Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin TL
- Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 TL
- Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin TL
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin TL
- MG Yeni HS 2 milyon 380 bin TL
- Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin TL
- Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin TL
- Peugeot E-208 1 milyon 922 bin TL
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 TL
- Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 TL
- BMW 120 3 milyon 413 bin 900 TL
- Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 TL
- Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin TL
- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin TL
- Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 TL
- Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin TL
- Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin TL
- Togg T10X V1 1 milyon 862 bin TL
- Citroen e-C3 1 milyon 375 bin TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin TL
- Cupra Formentor 2 milyon 571 bin TL
- Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin TL
- KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin TL
- Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin TL
- BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin TL
- Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin TL
