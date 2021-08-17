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ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek

17.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişikliğin ardından belli araçlarda gerçekleşecek yüzde 16’lık indirim kararının ardından gözler sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına çevrildi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde düşüşe geçecek fiyatların, piyasayı hareketlendireceğini ancak sıfır otomobil satışında daha çok hareketlilik yaşanacağını kaydeden galerici Halit Yallagöz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapılırken, matraha bağlı olarak maksimum yüzde 16’lık bir indirim belirlendi. Birçok otomobil ÖTV alt dilimine dahil olurken, fiyatlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan galerici Halit Yallagöz, sıfır otomobil satışlarında artış yaşanacağını kaydetti.

SIFIR OTOMOBİL SATIŞINDA HAREKETLİLİK YAŞANACAK

ÖTV indiriminin ardından piyasada hareketlilik yaşanacağını söyleyen Yallagöz, “Piyasada, sıfır araçların satışında hareketlilik görülecektir. İkinci el araçlarda ise bu durum biraz zamana yayılacaktır. B ve C segmentlerinde bazı araçlarla ilgili ÖTV indirimi gerçekleşti. Matraha bağlı olarak, maksimum yüzde 16 olarak belirlenen bir indirim söz konusu. Bu da bazı arabalarda 50-60 binlik bir indirime tekabül ediyor. ÖTV indirimi halkımız için iyi oldu. Aslında kullanıcıların daha rahat edebilmesi için daha büyük indirimleri de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ EL ARAÇLARDA DÜŞÜŞ

Yallagöz, “Sıfır araçlarda talebe karşılık stok adetlerinde eğer bir karşılanma söz konusu olursa, herkes arabasına kavuşacaktır. İkinci ele geldiğimizde, ister istemez yüzde 10’luk bir düşüş öngörüyorum.

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İlerleyen dönemlerde fiyatların oturmasıyla bu talep karşılanacak gibi görüyorum. Sıfır araçların adedi bittikten sonra, ikinci el araçlar yerini bulacaktır. Ama bu dönemde ikinci el araçlarda düşüş olacak” diye konuştu.

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BAYİDE SIFIR ARAÇ BULAMAZSANIZ DIŞARIDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Yallagöz, 0 kilometre araçların plaka takıldığında ikinci el olmasına ilişkin,“Her araç, üzerine plaka takıldıktan sonra aslen ikinci ele düşer. Bunun da satışıyla ilgili bir kaybınız yok. Çünkü eğer sıfır araç bayide yoksa elinizdeki araca plaka takılması, araç kullanılmamış ise bu aracın ikinci el olduğu anlamına gelmiyor. Bayide sıfır araç bulamazsanız dışarıdan sıfır araç temin edebilmek için ilanlardan, eş dosttan, bayi kanalıyla bu araçları bulmak için çaba sarf edersiniz. Bunun karşılığında da bulduğunuz aracı beklemektense, plakalandırılmış sıfır araç almayı tercih edebilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA

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