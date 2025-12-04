Togg T10F üretim hattında görüldü! Yıl sonu kampanyası: 1 milyon TL'ye 0 faiz

Togg’un ilk modeli T10X’in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci modeli T10F, bu yıl 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da satışa sunuldu. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğini değerlendiren bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alarak Avrupa’nın en güvenli araçlarından biri oldu. T10F’in 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km (52,4 kWh batarya) ve 623 km (88,5 kWh batarya) menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya doluluğunu yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada çıkarabiliyor.

Togg’un yeni modeli T10F, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretim hattında görüntülendi.

'URLA' VE 'MARDİN' RENK SEÇENEKLERİ

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F; ‘Gemlik’, ‘Oltu’ ve ‘Kula’ renklerinin yanı sıra ‘Urla’ ve ‘Mardin’ renk seçeneklerine de sahip.

Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin’in mavi badem şekeri tonları yeni bir renge ilham veriyor. T10F’in tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle şekilleniyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği ön yüzü, sportif fastback siluetiyle birleşerek araca ileriye atılmaya hazır bir duruş kazandırıyor. Model, 505 litrelik bagaj hacmiyle de günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

YIL SONU KAMPANYASI

T10F, 15 Eylül itibarıyla toplam 6 bin 92 kullanıcıyla buluştu. Ekim ayında 2 bin 532, kasım ayında ise 2 bin 366 kullanıcı T10F’i tercih etti.

Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara sunduğu finansman desteğini de artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için T10F’in V1 ve V2 versiyonlarında 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 83 bin 334 TL geri ödemeli bir fırsat sunuyor. Buna ek olarak, bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2,39 faizli, 48 ay vadeli ve 68 bin 617 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin TL krediye yüzde 2,63 faizli, 48 ay vadeli ve 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneklerle T10F sahibi olabiliyor.

Togg’un daha yüksek performans sunan çift motorlu, dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar, T10X ve T10F 4More modelleri için 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli ve aylık 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar, 1 milyon 500 bin TL, krediye yüzde 2,30 faizli 36 vadeli 68 bin 604 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL, krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 RL geri ödemeli seçeneği tercih ediliyor.

GÖVDE ATÖLYESİNDE OTOMASYON ORANI YÜZDE 90

29 Ekim 2022’de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü; gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini bünyesinde barındırıyor. Kampüs, talebe göre hızla uyarlanabilen esnek bir üretim altyapısına sahip. Farklı model ve donanım kombinasyonları aynı üretim hattında kısa sürede değiştirilebiliyor.

Tüm üretim hatları bu esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda. Üretim hatlarında toplam 250 robot bulunuyor. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Avrupa’nın en temiz boyahanesi kampüste yer alıyor. 5 gr/m²’den az uçucu organik bileşen salımıyla Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i seviyesinde değer sağlanıyor. Kağıtsız ve tamamen dijital çalışma prensiplerine göre tasarlanan kampüs, yüksek otomasyon oranıyla dikkat çekiyor. Gövde atölyesinde otomasyon oranı yüzde 90’a ulaşıyor. (DHA)

