İlk altın için tarih verdi! Türkiye'deki en yeni keşif: 1,5 milyon onsa ulaşabilir

Yozgat'taki altın keşfi heyecan yarattı. Sarıkaya'daki çalışmalarda 927 bin ons altın tespit edildiği duyurulmuştu. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, henüz sondaj yapılamayan alanlarda sondaj tamamlandığında rezerv miktarının 1,5 milyon ons seviyesine ulaşması beklentisini dile getirdi. 1000 kişilik istihdam planını duyuran Ahlatcı ayrıca "ilk altın" için tarih verdi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki altın madeni sahasında yürütülen çalışmalarda 927 bin ons altın potansiyeli tespit edilmişti. Yaklaşık 30 tona karşılık gelen bu altın potansiyelinin 4 milyar dolar değerinde olduğu değerlendiriliyordu. Keşif hakkında açıklamalarda bulunan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı "Çalışmaların ardından 7 sahanın yalnızca biri ile diğer sahanın bir bölümünde 927 bin ons altın tespit ettik. Henüz sondaj yapamadığımız alanlar da var. Oralarda da sondaj tamamlandığında rezerv miktarının artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"SARIKAYA'DAKİ 7 SAHAYI ALDIK"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu. Daha sonra Yozgat'ın doğal gaz dağıtım şirketi Sürmeligaz'a uğrayan Ahlatcı, burada gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Tüprag Madencilik'ten Sarıkaya'daki 7 sahayı, halka açık şirketleri Enerya'ya Ahlatcı Altın İşletmeleri olarak aldıklarını söyledi.

İlk altın için tarih verdi! Türkiye deki en yeni keşif: 1,5 milyon onsa ulaşabilir 1

"İNŞALLAH 1,5 MİLYON ONS SEVİYESİNE ULAŞIR"

Sahaların devralınmasının ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Ahlatcı, şöyle konuştu: "Burada ne kadar rezerv olduğunu araştırmaya başladık. Bize devredilirken burada 250-300 bin ons civarında bir rezerv olduğu ifade edildi. Bunun üzerine iki şirket arasında yapılan pazarlıkla sahaları devraldık. Bağımsız bir şirket olan Mitos'a durum tespiti yapmaları için talimat verdik. Gerekli sondaj çalışmalarını onlar yaptı, biz de yürüttük. Çalışmaların ardından 7 sahanın yalnızca biri ile diğer sahanın bir bölümünde 927 bin ons altın tespit ettik. Henüz sondaj yapamadığımız alanlar da var. Oralarda da sondaj tamamlandığında rezerv miktarının artacağını düşünüyoruz. İnşallah 1,5 milyon ons seviyesine ulaşır. Bu, Yozgat'ımız için de çok önemli."

1000 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Ahlatcı, yeni kurulacak altın sahasında 1000 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını dile getirdi.

İlk altın için tarih verdi! Türkiye deki en yeni keşif: 1,5 milyon onsa ulaşabilir 2

"BU HALİYLE 4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA"

Bu haliyle altının yaklaşık 4 milyar dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan Ahlatcı, bunun ekonomiye destek olacağını vurguladı.

"YENİ REZERVLER TESPİT ETMEYİ BEKLİYORUZ"

Ahmet Ahlatcı, diğer 6 sahada da mevcut rezervi destekleyen ya da onun bir bölümünü oluşturan yeni rezervler tespit etmeyi beklediklerini ifade etti.

İlk altın için tarih verdi! Türkiye deki en yeni keşif: 1,5 milyon onsa ulaşabilir 3

"İLK ALTIN" İÇİN TARİH VERDİ

Sahadaki çalışmalara 50 kişilik ekiple başladıklarını aktaran Ahlatcı, "Sondaj çalışmaları devam ediyor. Kış dönemi yaklaşıyor olmasına rağmen çalışmaları sürdüreceğiz. İlk altını muhtemelen 1,5 yıl içinde ya da 2027'nin başlarında alırız diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfi

 Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

 Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'

 Papa'nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ

 Anadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
