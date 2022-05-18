Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

KONFOR, AYRICALIK VE EĞLENCE AYNI SAHNEDE!

Belek’in altın kumsalları ve Akdeniz’in mavileriyle bütünleşeceğiniz bir tatil için plan yapmanın tam zamanı! Akdeniz’in eşsiz kumsallarına ve masmavi denizine alternatif olan havuzlarda mavinin her tonu sizi bekliyor. Hatta göz alabildiğine uzanan bir havuzun içindeki şezlonglarda uzanıp, hem serinleyip hem güneşlenebileceğiniz benzersiz bir deneyim kulağa nasıl geliyor? Tatilde de spordan uzak kalmak istemeyenler için tam donanımlı bir fitness merkezi, tenis kortları, futbol sahası ile çocukların tatiline konfor katacak birçok ayrıcalık ve kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir SPA deneyimi de sizi Selectum Luxury Resort’ta bekliyor.

AİLE BOYU YAZ EĞLENCESİ!

Yemyeşil bir atmosfere eşlik eden nehir ve deniz manzaraları… Büyüleyici doğal güzellikler, her yaşa hitap eden eğlence olanakları ve seçim yapmakta zorlanacağınız zengin lezzet yelpazesi sizi Belek’te karşılıyor. Ailenin minik fertlerinin hayal dünyası kadar renkli, bir atmosfer sunan Selectum Family Resort Belek, her yaştan misafirine unutulmaz bir tatil vaat ediyor. Çocukların sıkılmadan vakit geçirebileceği, hem eğlenip hem öğrenebilecekleri zengin aktiviteler de tesisi bir adım öne taşıyor.

DEV AQUPARKTA HEYECAN DORUKTA!

Side’de muhteşem bir yaz tatili, hem size hem de sevdiklerinize yılın bütün yorgunluğunu unutturacak. Tatile heyecan katacak su kaydıraklarıyla dolu aqupark ve dev açık havuzların yanı sıra kapalı havuzlar, kendini şımartmak isteyenler için tam donanımlı bir SPA merkezi, spor tutkunları için fitness merkezi ve daha birçok ayrıcalık Selectum Family Side misafirlerinin tatiline keyif katmayı bekliyor.

Sevdiklerinize ve kendinize unutulmaz bir tatil armağan etmek ve her zaman gülümseyerek hatırlayacağınız anılar biriktirmek için ETS ayrıcalıklarıyla Selectum Otelleri’nde yerinizi ayırtmak için geç kalmayın.



