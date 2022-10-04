FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil

04.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yıllık deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı, ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim ayrıcalıklı tatil vaat ediyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar, tapulu devre mülklerinde resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness’dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark’lara kadar tesisin tüm imkânlarından yararlanabiliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 4 mevsim tatil yapmaya imkân sunan devre mülklerin 24 ay vade farksız taksit avantajıyla alınabileceğini söyledi.

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yıllık deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı, ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim ayrıcalıklı tatil vaat ediyor. Sur Yapı’nın paylaşım ekonomisi anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine kendi tapulu evlerinde bir otelin sunduğu konfor ve hizmetlerin tamamını sunuyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness’dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark’lara kadar tesisin tüm imkânlarından yararlanabiliyor.

DÖRT MEVSİM TATİL

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirterek, ‘’ARGE çalışmalarımız sonucunda tatil beklentilerinin tümünü ‘dört mevsim tatil’ formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquapark’ın tadını çıkarabilecek. Kepez Kent ormanına komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak.’’

Sonsuzluk Havuzu

ÖZEL PLAJ

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Özel plajımız, Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın yılın büyük bir bölümünde denize girilebilen özel plajı, Akdeniz güneşinden yıl boyu yararlanma imkanı veriyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecekler” diye konuştu.

Kumsallı Havuz

HER MEVSİM HAVUZ KEYFİ

Tesiste ayrıca çok çeşitli tematik havuzları bulunuyor. Antalya’da denize girilemeyen kısa bir dönem içinde Sur Yapı Tatil Evleri sakinleri sıcak ve ısıtmalı havuzlardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra her mevsime uygun tematik havuzlar, kumsallı yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar ve zen havuzları devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor.

KEPEZ KENT ORMANINA KOMŞU

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Kepez Kent ormanına komşu konumuyla içerisinde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanları bulunduruyor. Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor.

Orman

SUYLA GELEN SAĞLIK

Son yıllarda öne çıkan kavramlardan biri olan ‘sağlıklı yaşam’, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın odak noktasında yer alıyor. Spa&Wellness merkezine sahip olan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, suyla gelen sağlıktan yararlanmak isteyenler için geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Klasik Türk hamamı, buhar odaları, saunalar, bitki terapi saunaları, macera duşları, şok duşları, cilt ve vücut bakımları Sur Yapı Antalya Tatil Evleri’nde sakinlerini bekliyor.

Sıcak Havuz

HER ŞEY DAHİL TATİL

Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.

AYNI GÜN HEM PLAJ HEM KAYAK KEYFİ

Antalya’nın dört mevsim yaşayan iklimini ‘dört mevsim tatil’ formuyla devre mülk alıcısına sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz krizi onlara yaradı! Yüzde 20'lik artış beklentisiDoğal gaz krizi onlara yaradı! Yüzde 20'lik artış beklentisi
'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?
Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!

Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Diğer Haberler

Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor! Antalya turizminde yüzde 20'lik artış beklentisi

Doğal gaz krizi onlara yaradı! Yüzde 20'lik artış beklentisi

Tatil yapamayan dikkat! Tarih vererek duyurdular: 'Daha uygun olacak'

Tarih vererek duyurdular: 'Daha uygun olacak'

Turizm sektöründe ara eleman sıkıntısı... 15 bin liraya çalışacak personel bulamıyorlar

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Rakamlarda büyük artış! 7 milyon kişi geldi

Rakamlarda büyük artış! 7 milyon kişi geldi

TÜİK açıkladı! Turizm gelirleri yüzde 190,2 arttı

TÜİK açıkladı! Yüzde 190,2 arttı

Bakan Ersoy açıkladı: 'Ağustos ve Temmuz'da rekor bekliyoruz'

Bakan Ersoy açıkladı: 'Ağustos ve Temmuz'da rekor bekliyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.