Turizm amaçlı konutlar için harekete geçildi: Bunu yapamayacaklar

Turizm amaçlı kiralanan konutlarla alakalı yeni bir adım atıldığı öğrenildi. Bu doğrultuda, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının ve kullanıcıları aldatıcı tanıtımların tespit edilmesi halinde 100 bin TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Son dönemlerde kısa dönem kiralamaların yaygınlaşmasıyla, konut tanıtımlarında yanıltıcı bilgilerde de artış olması sektörde pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Hande Dağ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlarla alakalı harekete geçerek yeni bir adım attı. Aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi durumunda, konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine dair yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla tanıtım ve bilgilendirmelerde kullanıcıyı yanıltıcı nitelikte hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi. Yanıltıcı reklamlara yer verilmesi halinde belge sahibine tek bir idari yaptırım kararı uygulanacak.

Turizm amaçlı konutlar için harekete geçildi: Bunu yapamayacaklar 1

100 BİN TL İDARİ PARA CEZASI VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu doğrultuda, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının ve kullanıcıları aldatıcı tanıtımların tespit edilmesi halinde 100 bin TL idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikle belirlenen konutlarda fiziksel olarak bulundurulması zorunlu şartların yerine getirilmemesine yönelik uygulanacak yaptırımların da kapsam dışında tutulduğu aktarıldı.

Turizm amaçlı konutlar için harekete geçildi: Bunu yapamayacaklar 2

KAYIT DIŞINA KARŞI ÖNEMLİ ADIM

Söz konusu yeni düzenlemenin, turizm amaçlı kiralamalarda sahte ya da gerçeği yansıtmayan tanıtımlar sebebiyle tüketicilerin mağduriyet yaşamasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca işletmeler açısından da daha net ve uygulanabilir bir yaptırım modelinin getirildiği kaydedildi. Özellikle son yıllarda kısa dönem kiralamaların yaygınlaşmasıyla beraber, konutların tanıtımlarında yanıltıcı bilgilerin artmasının sektörde ciddi tartışmalara yol açtığı da aktarıldı.

Turizm amaçlı konutlar için harekete geçildi: Bunu yapamayacaklar 3

KULLANICILARI KORUYACAK, İŞLETMELERİ DAHA ŞEFFAF TANITIM YAPMAYA YÖNLENDİRECEK

Bakanlığın, söz konusu adımla tüketici güvenini ve sektördeki kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Yönetmeliğin dün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedilirken hükümleri Bakanlık tarafından uygulanacak. Düzenlemenin, turizm sezonu öncesi kullanıcıları koruyan ve işletmeleri daha şeffaf tanıtım yapmaya yönlendiren önemli bir adım olmasının beklendiği aktarıldı.

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Anahtar Kelimeler:
Turizm Kira konut
