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Halka arz tarihleri 2021: Hangi şirketler halka arz için başvurdu?

BORSA HABERLERİ  | 24.02.2021 15:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için sıraya girdi. Geçtiğimiz yıl Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bu yıl itibari ile başvuru yapan bazı şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu'nda halka arz bildirisi yayımlandı. Peki 2021 yılında hangi şirketler halka arz edilecek? İşte 2021 yılında talep toplamayı hedefleyen şirketler listesi...

Halka arz tarihleri 2021: Hangi şirketler halka arz için başvurdu?

2021 halka arz listesi Borsa İstanbul'da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Selva Gıda halka arz için başvurmuş fakat onay aldıktan sonra talep toplama tarihini ertelemişti. Selva Gıda gibi birçok şirket bu yıl halka arz olmayı hedefliyor. Bu yıl itibari ile başvuru yapan bazı şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu'nda halka arz bildirisi yayımlandı. Peki 2021 yılında hangi şirketler halka arz edilecek? İşte 2021 yılında talep toplamayı hedefleyen şirketler listesi...

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ'NİN HALKA ARZINI SPK ONAYLADI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay verdi. 20 Ocak 2021 tarihinde halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin SPK tarafından onayı geldi. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan haberde, Turk İlaç ve Serum Sanayi, halka arz ile 67 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli olarak 10.050.000 lira artırarak 77.050.000 liraya yükseltecek. Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi ne zaman, hangi bankadan halka arz olacak?
SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi ise henüz belirlenmedi.HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

PARAM'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi. Halka arzdan gelen bütün kaynadığı da Param'ı büyütmek için kullanacaklarını açıklayan Yılmaz, halka arzla birlikte satıl alma ve birleşme yapmak için yatırımcılarla görüşüldüğünü açıkladı. Peki Param'ın 2021 hedefleri nedir? İki farklı şirketle görüştüklerini belirten Yılmaz, mart sonunda belli olacağını ve Param'ın büyümesinin kaçınılmaz olacağını aktardı. Yılmaz yapılacak yatırımların yüzde 50 ya da çoğunluk hisse satın alma şeklinde olacağını açıklayarak, 2020 yılında Almanya merkezli dijital banka insha'ya yatırım yaptıklarını aktardı. Yılmaz açıklamasına, "Normalde bankalar fintechlere yatırım yapar. Ama ilk defa bir fintech bir bankaya yatırım yaptı. insha Avrupa'da dijital banka olma yolunda işlemlerine başladı. Biz insha'nın yol haritasına ortak olduk diyebilirim. Şöyle ki, biz her yerde altyapı sağlayıcı olmak peşindeyiz. Çünkü bu işin gücünün altyapıdan geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler?Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler?

GALATA WIND HALKA ARZ ONAYI ALDI!

Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. Galata Wind Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Galata Wind Enerji'nin halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat Galata Wind Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi"imzaladığını açıkladı. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da Galata Wind Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.
SPK başvurusu onaylanan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Borsa İstanbul'da talep toplama işlemine Garanti BBVA Yatırım liderlik edecek. Yatırımcılar Galata Wind Enerji'nin 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir araştırmasına başladı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Galata Wind Enerji arz tarihi 2021: Galata Wind halka arzı hangi banka ile yapılacak? Galata Wind Enerji halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman?Galata Wind Enerji arz tarihi 2021: Galata Wind halka arzı hangi banka ile yapılacak? Galata Wind Enerji halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman?

İZDEMİR ENERJİ'DEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI!

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. iştiraki İzdemir Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. İzdemir Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığını fakat sonuçlanmadığını belirten şirket sonunda TSKB'ye yetki vereceğini açıkladı. İzdemir Enerji'nin halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat İzdemir Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzaladığını duyurdu. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da İzdemir Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş.’nin büyük ortağı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin metrekare’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. İDÇ teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, 2006 ve 2007 yılındaki yeni yatırımları sonucunda çelikhane üretim kapasitesini 1.500.000 ton/yıl, haddehane üretim kapasitesini de 900.000 ton/yıl’a çıkartmıştır.HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İzdemir Enerji halka arz tarihi 2021: İzdemir Enerji halka arzı hangi bankadan yapılacak? İzdemir Enerji halka arz tarihi ne zaman?İzdemir Enerji halka arz tarihi 2021: İzdemir Enerji halka arzı hangi bankadan yapılacak? İzdemir Enerji halka arz tarihi ne zaman?

MATRİKS HALKA ARZ İÇİN BANKASINI BELİRLEDİ!

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusunu yaptı. "Matriks halka arzı ne zaman yapılacak" yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Matriks açıklamasında talep toplama yetkisi için Garanti Yatırım'a yetki vereceğini açıkladı.
Matriks'in yayımladığı açıklamada Garanti BBVA aracılığı ile talep toplama işlemi yapacağını duyurdu. Matriks talep toplama tarihlerine ilişkin bir bilgi yayımlamadı.

Bu süreçte Matriks nedir, ne iş yapar kısaca açıklayalım. Finans ve bankacılık alanlarında çalışan şirketlerin; analiz, veri, haber, piyasalara ilişkin veri, emir iletimi, portföy izleme gibi birçok alanda hizmet vererek kurumların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi.

SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Matriks halka arz tarihleri 2021... Matriks halka arzı ne zaman? Matriks'in 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir?Matriks halka arz tarihleri 2021... Matriks halka arzı ne zaman? Matriks'in 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir?

SELVA GIDA HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

22 Ekim tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Selva Gıda'nın halka arzı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Selva Gıda hissesi almak isteyen yatırımcılar, Selva Gıda'nın talep toplama tarihlerini araştırıyor. Şirket henüz bu konuya dair bir açıklama yapmadı. Yatırımcıların Selva Gıda'ya yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada;" Selva Gıda’dan 5 Milyon Euro’luk Kapasite Yatırımı
Türkiye’nin markalı makarna ihracat birincisi olan Selva Gıda üretim kapasitesini yüzde 75 oranında artırıyor. 5 milyon Euro yatırım ile yeni makarna hattını devreye alan Selva Gıda, günlük üretim kapasitesini 125 tondan 210 tona çıkaracak.HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Selva Gıda halka arz tarihi 2021: Selva Gıda halka arzı ne zaman yapılacak? Selva Gıda halka arz tarihi belli oldu mu?Selva Gıda halka arz tarihi 2021: Selva Gıda halka arzı ne zaman yapılacak? Selva Gıda halka arz tarihi belli oldu mu?

HALKA ARZI AÇIKLANAN NATURELGAZ'IN YATIRIMLARI NELERDİR?

Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Naturelgaz'ın başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada;

“Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (“Naturelgaz”) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir.” denildi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Naturelgaz halka arz tarihi 2021: Naturelgaz talep toplama tarihi ne zaman açıklanacak?Naturelgaz halka arz tarihi 2021: Naturelgaz talep toplama tarihi ne zaman açıklanacak?

ALDEM ÇELİK TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Aldem Çelik'in başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması şu şekilde yayınlandı;

"Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur."
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanına sahip Aldem Çelik 1984 yılında kuruldu. Proje Bazlı veya Seri Üretim olmak üzere, Uluslararası Endüstriyel Tesisler ve Çelik Yapı Projeleri için Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Ürün üretimleri alanlarında işletme faaliyetini aldı. Aldem Çelik'in çalışan sayısı 170 kişi olarak açıklanırken, şirketin web sitesinde üretim alanı 20.000 m2 ve şirket sermayesi 25.000.000 TL olarak açıklandı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Aldem Çelik halka arz tarihi 2021: Aldem Çelik talep toplama tarihi ne zaman olacak? Aldem Çelik 2021 yatırımları nedir?Aldem Çelik halka arz tarihi 2021: Aldem Çelik talep toplama tarihi ne zaman olacak? Aldem Çelik 2021 yatırımları nedir?


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