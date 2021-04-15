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Kent Gıda, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

15.04.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mondelez International Türkiye'nin markası Kent Ramazan Bayramı'nda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Kent Gıda, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı. Mondelez International Türkiye'nin markası Kent Ramazan Bayramı'nda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

KENT GIDA'DAN İSTİHDAM AÇIKLAMASI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Toplam net hasılatımızın yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Bu bayram dönemi için de Gebze’deki üretim tesisimizde 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bununla birlikte özellikle belirtmek isterim ki istihdamın her zamankinden daha da önem kazandığı bu günlerde, Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere, 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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