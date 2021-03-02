Migros'tan yükselen gıda alışverişine rağmen zarar açıklaması!

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) yapılan 2020 kazanç raporuna göre, Migros geçtiğimiz yıl 403 milyon lira zarar etti. Migros'un önceki yılki 2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 460 milyon 800 bin liraydı.

MİGROS'TAN ZARAR AÇIKLAMASI

KAP'ta yayınlanan rapora göre, Migros’un 2020 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 121 milyon lira olarak açıklandı. Şirketin 40 milyona yakın kar açıklaması beklenirken zarar açıklaması dikkat çekti. Pandemi döneminde alışveriş yoğunluğu yaşanan Migros'un online alışverişte de verdiği hizmetlerden dolayı kar açıklaması yapması bekleniyordu.



