Piyasalar yeni yıla rekorla başladı

Piyasalar açısından 2017 yılı oldukça hareketli geçti. TL'nin tarihi düşük seviyelere gerilediği yılda pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırıldı. Endeks, yeni yıla da rekorla başladı.





Dolar kuru yeni yıla 3,78 seviyesinde başladı. BIST100 endeksi ise, 116 bini aştı ve 116 bin 10 ile tarihi zirveyi yeniledi.



2017'nin son işlem gününde de tarihi zirve yenileyen Borsa İstanbul (BİST), 2018'in ilk işlemlerine tarihi zirvenin hemen altında başladı.



Borsa İstanbul 100 endeksi, 401 puan (yüzde 0,35) yükselişle 115.734 puandan açıldı. Açılış sonrasında yükselişi sürdüren endeks, 116.100 puanın üzerine çıkarak tarihi zirve yeniledi. BİST 100'de işlemler saat 10:24'te 116.115 seviyesinde gerçekleşti.



Geçen Cuma günü endeks, 115.840 puan ile tarihi zirve görmüş, kapanışı 115.333 ile rekorla yapmıştı.



Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

Dolar/TL güne düşüşle başladı



2017'nin son işlem gününe yükselişle başlayan ve 3,7663-3,7976 bandında işlem gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,7905'ten tamamladı.



Dün resmi tatil olması dolayısıyla bankalararası piyasada işlem görmeyen dolar/TL, 2018'in ilk işlem gününe düşüşle başladı ve saat 09.40 itibarıyla 3,7810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 4,5280'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 5,1150'den işlem görüyor.

Küresel piyasalar



Küresel piyasalarda ise, dolar zayıf seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi 22 Eylül'den beri en düşük tutar olan 92.08'in hemen üzerinde seyrediyor.



Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney Kore ile "diyalog kurmaya açık olduğunu" belirttiği haberlerinden destek buluyor.

Enflasyon verisi bekleniyor



Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD'de hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

