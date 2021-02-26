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TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?

BORSA HABERLERİ  | 26.02.2021 16:22 | Son Güncelleme

TURK İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzına yönelik SPK'nın onayının ardından 25 ve 26 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleşti. TURK İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzına Oyakbank öncülük ederken, TURK İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzı ne zaman sonuçlanacak ve ne zaman borsada işlem görecek merak ediliyor. Peki TURK İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzı borsa kodu nedir, hesaplara hangi tarihte geçer? İşte TURK İlaç ve Serum Sanayi'nin 2021 yatırımları ve diğer detaylar.

TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay vermesinin ardından 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Oyakbank'ın liderliği ile talep toplama işlemi gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda SPK'nın haftalık bülteninde yer alan haberde, Turk İlaç ve Serum Sanayi, halka arz ile 67 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli olarak 10.050.000 lira artırarak 77.050.000 liraya yükseltecek.
Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri ne zaman, hangi tarihte hesaba geçer ve açıklanır? İşte Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arzına dair detaylar.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise net olarak belirtilmedi. Önceki yapılan halka arzlarda ortalama bir hafta içerisinde sonuçlar açıklanıyordu. Halka arz açıklanma tarihi net olarak belirlenmedi.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HİSSELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hisseleri ne zaman hesaba geçer sorusuna ise henüz net cevap gelmedi. Oyak Yatırım aracılığı ile yapılan talep toplama işlemi 26 Şubat 2021 tarihinde sonuçlandı.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ HİSSE FİYAT ARALIĞI NEDİR?

Bir lira nominal değerli hisse başına satış fiyatı 10 lira olarak belirlenirken, halka arza fazla talep gelmesi halinde 2 milyon lira nominal tutar daha hisse ek satışa konu edilebilecek. Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Birim Pay Fiyatı hisse başına 10 TL olarak karar verildi.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ BORSA KODU NEDİR?

23 milyon 450 bin adet hisse için 10 liradan talep toplandı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da TRILC kodu ile işlem görecek.

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Halka arz tarihleri 2021... İşte 2021 yılında yapılacak güncel halka arz listesi!Halka arz tarihleri 2021... İşte 2021 yılında yapılacak güncel halka arz listesi!

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. HAKKINDA

Şirketin resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır;

Bilimsel gelişmeler ışığında öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla güvenlik, çevre ve İyi Üretim Süreci (GMP) gerekliliklerini de gözeterek üretip tıbbın hizmetine sunduğumuz ürünlerimizle insan sağlığının korunmasına, sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak; bu şekilde ülkemiz adına değer yaratmaktır.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ 2021 YATIRIM VE HEDEFLERİ NEDİR?

Turk İlaç ve Serum Sanayi 'nin resmi internet sitesinde 2021 yatırımlarına dair bir açıklama bulunmuyor fakat hedeflerinde şu açıklama yer alıyor;

"Sektöründe kalite standartlarını belirleyen ve insan sağlığının hizmetine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası pazarlarda tercih edilen bir firma olmaktır."

  • Şirketin hasılatı 2018’de %84, 2019’da %56 arttı.

  • 30 Eylül 2020’de sona eren 9 aylık dönemde ise 2019 yılı yıllık cirosu kadar hasılat elde etmiş.

  • 2019 yılı hasılatı 152.120.489 TL, 2020 9-aylık hasılat: 155.120.489 TL

  • 30 Eylül 2020 bilançosuna göre (2020 9-aylık) dönen varlıklar 190.534.854 TL, bunun 141.015.336 TL’si ticari alacaklardır.

  • Aynı dönemde kısa vadeli yükümlülükler 166.623.122 TL’dir.

  • Brüt kar marjı %50 civarında gerçekleşmiştir.

  • Varlıklarını %40 özkaynak %60 yabancı kaynak ile finanse etmektedir.

  • 30 Eylül 2020’de sona eren 9 aylık dönemde 33 milyon TL net karı vardır.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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