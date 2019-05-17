Dolar ne kadar? 17 Mayıs dolar kuru

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi yakından takip ediliyor. Bir diğer taraftan ise küresel ticaret savaşları ve ABD ile ilişkiler de yakından takip edilen konuların başında yer alıyor.

Dolar/TL saat 07:02’de 6.0690/6.0715 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den yapılan açıklamaların “TL negatif” olduğunu belirtirken bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Moody’sin negatif etkisi hissedildi. Ancak zaten olumlu bir görüş beklenmediği için negatif etki de sınırlı” dedi.

Kaynak: Reuters

