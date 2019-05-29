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Dolar ne kadar? 29 Mayıs dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 29.05.2019 08:04 | Son Güncelleme

TL ve TL cinsi yatırım araçları uzun bir aranın ardından dün gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrışırken, dolar/TL bu sabah güne 6.05 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 29 Mayıs dolar kuru

Bankacılar değerlenme sürecini genel olarak tüm piyasaların son dönemde aşırı satılmasına ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimaline yönelik vurgusuna bağlıyorlar.

Dolar/TL bu sabah saat 07.25 itibari ile 6.0401/ 6.0450 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin S-400 satın alma planının F-35’lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen ABD’li yetkililer Ankara’nın bunun yerine ABD füze savunma sistemi satın almasını istiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’ye yönelik benzer gelişmekte olan piyasaların ötesinde bir yabancı ilgisi görüyoruz” dedi.

Bankacı TL’nin geçen yıl %30, bu yıl %10’un üzerinde değer kaybettiğini ve gelişmekte olan para birimleri arasında açık ara dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

“Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamaları ile birlikte Türkiye ABD ilişkilerine yönelik bir iyimserlik oluştu. Tabi bütün sorunlar geride kaldı bakış açısı yok. Bugünkü iyimserlik, ABD ile ilişkilere yönelik bir sürecin, bir başka belirsizlik unsuru olan İstanbul seçimlerinin sonrasına kadar erteleneceği anlamına geliyor. Piyasadaki iyimserlik aşırı satış ve bu beklentiden kaynaklanıyor.”

Kaynak: Reuters

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