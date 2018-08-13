Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

İngiliz Guardian gazetesinin ekonomi editörü Larry Elliott, gazetede bugün yayımlanan analizinde Türk ekonomisindeki sorunları ele aldı.

Larry Elliott, Türkiye'nin bu sorunları aşmak için zamanının ve seçeneklerinin tükendiğini, bunun önümüzdeki günlerde bütün finans piyasalarını olumsuz etkilemesi ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Elliott, yazısının başında 2008 yılındaki küresel finans krizini hatırlatıyor ve Avrupa ile ABD'deki bankaları vuran kriz öncesinde, merkez dışındaki ülkelerde krizler yaşandığını belirtiyor.

Yazara göre; Meksika'dan Endonezya'ya, Brezilya'dan Arjantin'e gelişmekte olan piyasalar 15 yıllık bir süre içinde birbiri ardında krizler yaşadı ancak bu ülkelerde gelen uyarı sinyalleri dikkate alınmadığı için 2008'e gelindi.

"Türkiye bunun için önemli" diyor Elliott ve ekliyor:

"Türkiye'ninki şimdilik yerelleşmiş bir kriz gibi görünebilir ancak kriz, bundan daha ciddi bir hal alma potansiyeline sahip."

Türkiye'nin birçok gelişmekte olan ülke gibi ABD'de faizler düşükken, dolar üzerinden yoğun borç aldığını, böylece büyümesini kredilere bağladığını ancak ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırması ve doların güçlenmeye başlamasıyla bu büyümenin kırılgan bir hal almaya başladığını belirtiyor Elliott.