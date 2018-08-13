FİNANS

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

13.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Guardian'ın ekonomi editörü Larry Elliott, gazetede bugün yayımlanan analizinde Türk ekonomisindeki sorunları ele aldı. Elliot, Türkiye'nin halihazırdaki ekonomik sorunlarını aşmak için zamanının ve seçeneklerinin azaldığını, bunun önümüzdeki günlerde bütün finans piyasalarını olumsuz etkilemesi ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

İngiliz Guardian gazetesinin ekonomi editörü Larry Elliott, gazetede bugün yayımlanan analizinde Türk ekonomisindeki sorunları ele aldı.

Larry Elliott, Türkiye'nin bu sorunları aşmak için zamanının ve seçeneklerinin tükendiğini, bunun önümüzdeki günlerde bütün finans piyasalarını olumsuz etkilemesi ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Elliott, yazısının başında 2008 yılındaki küresel finans krizini hatırlatıyor ve Avrupa ile ABD'deki bankaları vuran kriz öncesinde, merkez dışındaki ülkelerde krizler yaşandığını belirtiyor.

Yazara göre; Meksika'dan Endonezya'ya, Brezilya'dan Arjantin'e gelişmekte olan piyasalar 15 yıllık bir süre içinde birbiri ardında krizler yaşadı ancak bu ülkelerde gelen uyarı sinyalleri dikkate alınmadığı için 2008'e gelindi.

"Türkiye bunun için önemli" diyor Elliott ve ekliyor:

"Türkiye'ninki şimdilik yerelleşmiş bir kriz gibi görünebilir ancak kriz, bundan daha ciddi bir hal alma potansiyeline sahip."

Türkiye'nin birçok gelişmekte olan ülke gibi ABD'de faizler düşükken, dolar üzerinden yoğun borç aldığını, böylece büyümesini kredilere bağladığını ancak ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırması ve doların güçlenmeye başlamasıyla bu büyümenin kırılgan bir hal almaya başladığını belirtiyor Elliott.

Bu dönemde ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de kötüleştiğini hatırlatıyor.

Trump ve Erdoğan

'Erdoğan, Trump'a teslim olmak zorunda kalacak'

Guardian editörüne göre Türkiye'nin, hali hazırdaki ekonomik açmazdan kurtulmak için buna neden olan üç nedenin üstesinden gelmesi gerekiyor:

"Aşırı ısınan ekonomi, Erdoğan'ın Haziran'da seçilmesinden sonra Merkez Bankası'nın, artan fiyatlarla ilgili gerekli önlemleri almasını engellemesi ve ABD ile yaşanan sorunlar."

Elliott yazının sonunda Türkiye için seçeneklerin ve zamanın tükendiği yorumunu yapıyor:

"Erdoğan, kazanamayacağı bir savaşı sürdürerek ekonomiye zarar verdiği için Brunson konusunda Trump'a teslim olmak zorunda kalacak. Kurun hiperenflasyona neden olacak şekilde tamamen çökmesini engellemek için zor ve halkın beğenmeyeceği önlemleri kabul etmesi gerekecek.

"Şimdiye kadar yaptıklarına bakılırsa, Erdoğan'ın bir sonraki adımı sermaye kontrollerini dayatmak olacak. Ancak bu, IMF'nin bir kurtarma paketiyle desteklenmeden işe yaramayacak. Ya buna başvurulacak ya da Merkez Bankası şok ve dehşet içinde kalacak. Türkiye'nin seçenekleri ve zamanı azalıyor. Ve bu, hepimizi kaygılandırmalı."

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