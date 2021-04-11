11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi, 11 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV üzerinden canlı yayın ile belli olacak. Şans oyunu severlerin heyecanla bekledikleri çekilişin sonuçları ise saat 21.30’da açıklanacak. Haftada üç kere gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, haftanın son gününde son kez çekilecek. Süper Loto sonuçlarının sorgulaması ise, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından, internet sitesi üzerinden yapılacak.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinde olacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.



