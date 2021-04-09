Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi 'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL,

"Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL,

Son dakika haberine göre , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.