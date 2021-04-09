FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 14:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklaması yaparak, tarımsal destek ödemeleri kapsamında verilen ücretlerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

Bakan açıkladı: Çiftçiye tarımsal destek ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA!

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

"Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 1.309 üreticimize, 8 milyon 338 bin 44 TL,

Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL,

Olmak üzere Toplamda 22.659.343 TL

Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, Bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun."

Tecno Mobile personel alımlarına başladı!Tecno Mobile personel alımlarına başladı!

ÇİFTÇİ DESTEĞİ NEREDEN ALINIR, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

  • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

  • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!

  • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

  • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

  • Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

  • Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

  • Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
    TCMB repo ihalesi açıklandıTCMB repo ihalesi açıklandı
    İkramiye ödeme tarihleri belli oldu!İkramiye ödeme tarihleri belli oldu!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
    Bakan Koca 'Bundan başka çözüm yok' diyerek açıkladı
    Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
    Flaş operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
    Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
    Nakdi ücret desteği bugün ödeniyor
    "Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
    "Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için flaş gelişme!
    Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
    Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması
    Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
    Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı!
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
    Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
    Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
    Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
    Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
    Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
    Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
    Kendi kripto parasını kullanacak
    Kendi kripto parasını kullanacak
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar ve kıdem tazminatı kararı!
    Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
    Tecno Mobile personel alımlarına başladı!
    Tecno Mobile personel alımlarına başladı!
    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 73 milyar lira verdi
    TCMB repo ihalesi açıklandı
    Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika "Kanal İstanbul" açıklaması
    Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika "Kanal İstanbul" açıklaması
    Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
    Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
    Talep azaldı, limon fiyatları düştü; 3 liradan alıcı buluyor
    Limon fiyatları düştü; 3 liradan satılıyor

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.