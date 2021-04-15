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Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira!

15.04.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Şubat ayındaki 2 bin 681 liradan, Mart'ta 2 bin 716 liraya yükseldi.

Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira!

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 728 lira, yetişkin bir kadın için 704 lira, 15-18 yaş bir genç için 774 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 511 lira olarak hesaplandı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK BESLENME HARCAMASI BELLİ OLDU

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 395 liraya ulaşıyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Günlük harcamalarda Mart'ta en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.53 lira düzeyinde.

"Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.81 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.88 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 6.64 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıydı. "Yumurta için 1.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4.38 lira harcama yapılması gerekiyor."

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Ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının farklı olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi:

"Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir.

"Günlük 90.53 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.87 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik - Tablo)

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DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yani verilen rakamda sadece gıda hesaplanmış diğer kalemlerle 5000 tl yi rahat gecer
günde 1 simit yiyip, akşam da makarna ve çorba içsem yeterli diye röportaj yapan asgari ucretli arkadaşı şuan itibari ile kınamıyorum çünkü; yeterli kalori ve protein alamadıkları için beyin fonksiyonları da gelişmiyor ve sağlıklı düşünemedikleri için ancak bu kadar açıklama yapabiliyormuş, sorsan kendi bile farkında değildir ????????????
yazmis ya 9 bin kusur lira diye
BU PARAYI BİZE UYGUN BULANLAR NASIL CAN ÇEKİŞECEK ACABA KENDİLERİ RAHAT TABİ. TUVALET KAĞIDI PARASI ONLAR İÇİN.

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