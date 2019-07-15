FİNANS

Çin'in ikinci çeyrekteki büyüme rakamları açıklandı

15.07.2019 07:26 | Son Güncelleme

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,2 büyüdü. Bu oran 1990'lı yılların başından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.Ekonominin yavaşlamasında ABD ile ticaret savaşının rol oynadığı belirtiliyor.

Çin'in ikinci çeyrekteki büyüme rakamları açıklandı

Çin'de 1990'lı yılların başından bu yana en düşük büyüme oranı ikinci çeyrekte geldi. Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,2 oldu. Bu rakam, 1990'lı yıllarından başından bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı. Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi de son 30 yılın en düşüğü olarak yüzde 6,0-6,5 olarak belirlenmişti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasında, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının küresel ticarete etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor. İlk çeyrekte ise Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

ÇİN VERGİ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Bu yılın başında Pekin, ekonomiyi güçlendirmek için harcamaları artırmış ve vergide milyarlarca dolarlık indirime gitmişti. Çin ayrıca, bankaların zorunlu rezerv seviyelerini de azalttı.

KÜRESEL EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR

Çin ile ABD, Japonya'daki G20 zirvesinde ticaret görüşmelerine devam etme kararı alsa da iki ülke ürünlerine karşılıklı milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uyguluyor. İş dünyasını zora sokan ticaret savaşı küresel ekonomiyi de gölgeliyor.

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