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Et fiyatlarında fırsat bayramı! Kasaplar uyardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kasaplar, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarının ideal seviyelerde olduğunu ancak Kurban Bayramı yaklaştıkça fiyatların yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Et fiyatlarında fırsat bayramı! Kasaplar uyardı

Et fiyatlarında dönem dönem yaşanan dalgalanmalar 1 aydır son buldu. Etin kilogram fiyatının uzun süredir zamlanmadığını belirten kasaplar, buna ek olarak Kurban Bayramı’nda kırmızı ete olan talebin fiyatları arttırabileceğini dile getirdi.

Eskişehir’de uzun yıllardır kasaplık yapan Ferhat Çölük, Ramazan Bayramı öncesinde et fiyatlarında herhangi bir hareketliliğin olmadığını aktararak, “Fiyatlar şu an en ideal seviyelerde. Yaklaşık 1 aydır falan ciddi bir fiyat artışı söz konusu değil. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Bir ara ciddi bir dalgalanma mevcuttu ancak şu anda rayına oturdu diyebiliriz. Öte yandan Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış başlayacaktır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı sebebiyle talep fazla oluyor bildiğiniz gibi. Bu da tabii ki fiyatlara yansır. Et fiyatlarında şu süreci fırsat dönemi olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kasap ramazan bayramı kurban bayramı

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