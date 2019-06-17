İran’dan gelip Yüksekova’da ayda 3 bin 400 TL’ye çoban oldu

İran’da iş bulmadığı için Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyüne gelen Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı. Gece gündüz demeden koyunlara gözü gibi bakan Halilzade, “Tüm zorluklara rağmen köyün emanetine sahip çıkacağım. Çünkü ben alın terimle para kazanmak için gecemi gündüzümü harcıyorum. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, iyi bir köy ve iyi insanlara denk geldim. Allah hepsinde razı olsun” dedi.