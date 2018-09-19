FİNANS

İstanbul'da simit fiyatına 25 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel, "İstanbul'da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL'den 1.75 TL'ye çıktı"dedi.

İstanbul'da simit fiyatına 25 kuruş zam geldi

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Ali Yücel döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin maliyetleri artırdığını söyledi.
"Ham madde maliyetlerimiz inanılmaz yükseldi 60 liraya aldığımız simit unu şu an 100 TL'ye satılıyor" diyen Yücel, sözlerine "Susam fiyatı 9 liraydı şu an 18 liraya satılıyor. Akaryakıt, doğal gaz ve pekmez gibi ürünlere hiç girmiyorum. Biz de mecburen vatandaşımıza bu zammı yansıtmak zorunda kaldık " diye devam etti.

Fırsatçılık yapılmadığını da belirten Yücel," Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak ‘fırsatçılık' denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık. "ifadelerini kullandı.

'ZAM PAZARTESİ YAPILDI'

Zammın pazartesi gününden beri vatandaşa yansıtıldığını söyleyen Yücel, "Bu yeni fiyat tarifesi tüm simitçi esnafına gönderildi. Artık tüm simitçiler 1.75'den satış yapacak. Benim simit şubelerimin hepsinde şu an zamlı fiyattan satılıyor " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
simit zam istanbul İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
beş lira yapın doymadınız doymassınız
yuhhh artık
yok öyle 25 kuruşa simit :D
Dolar yükselince nedense yüzde yüz yerli olan malların fiyatıda artıyor devletin başı bu duruma neden el atmıyor bu fırsatçıları neden cezalandırmıyor?
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