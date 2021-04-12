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İşte SGK'nın Kod-29 düzenlemesinin ayrıntıları: Cinsel tacizde bulunana Kod-44, iş yerine sarhoş gelene Kod-45

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 15:04 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kod-29 düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre başka bir işçiye cinsel tacizde bulunan Kod-44'ten, iş yerine sarhoş gelen işçi Kod-45'ten işten atılacak.

İşte SGK'nın Kod-29 düzenlemesinin ayrıntıları: Cinsel tacizde bulunana Kod-44, iş yerine sarhoş gelene Kod-45

SGK, geçtiğimiz günlerde pandemide fesih nedenlerinin tamamının Kod- 29 yapılmasının belirsizliklere yol açtığını belirterek bir düzenlemeye gitmişti.

Yapılan açıklamada "Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

SGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildiSGK'dan Kod-29 açıklaması: Yeni kodlar getirildi

CİNSEL TACİZDE BULUNANA KOD 44, İŞE ŞARHOŞ GELENE KOD 45

Söz konusu düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Haber Global'den Gamze Bal'ın haberine göre bundan sonra işverenle ilgili asılsız ihbarda bulunan işçi Kod-43'ten, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunan Kod-44'ten, iş yerine sarhoş gelen işçi Kod-45'ten, hırsızlık yapan Kod-46'dan, 7 günden fazla hapis cezası alanlar Kod 47'den, işverenden izin almadan devamsızlık yapanlar Kod-48'den ve görevini yapmayan Kod 49'dan işten atılacak. Hangi koddan atılırsa atılsın işçi, yine kıdem tazminatından ve İşsizlik Sigortası'ndan mahrum kalacak.

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