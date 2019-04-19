FİNANS

Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Bilecik’teki pazar tezgahlarında yerini alırken, fiyatın yüksel olması sebebiyle dilim dilim satılıyor.

Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda yerini alan İran ve sarı karpuz, fiyatlarının yüksel olması sebebiyle dilim dilim satılıyor. Vatandaşların bütçesine uygun olması için karpuzları dilimleyerek sattıklarını belirten karpuz satıcısı Ersin Güler, “Karpuzlarımız İran’dan geliyor, şuan sadece orada yetişiyor.

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Adana’da yetişen karpuzdan üstün bir lezzeti var. Çok tatlı ve çok güzel bir karpuzdur. Kilosunu şuan 5 TL’ye satıyoruz. Bütün haliyle henüz satmıyoruz. Tezgahımızda da gördüğünüz gibi dilimler halinde satışını gerçekleştiriyoruz. Bütçeye uygun olsun ve vatandaşlarımız rahatlıkla alabilsin diye. Sarı karpuz, kırmızı karpuzların arasında çıktı. Biz de şaşırdık. Kış karpuzudur zaten o öyle bilinir. Biraz tesadüf oldu bize de” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana dilim

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