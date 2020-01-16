FİNANS
  4. Koalay.com en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

Koalay.com en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği ‘Deloitte Teknoloji Fast 50’ 2019 sonuçları açıklandı.

Koalay.com en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

Her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği ‘Deloitte Teknoloji Fast 50’ 2019 sonuçları açıklandı. Listede sigortacılık sektöründen yer alan tek şirket, online sigorta karşılaştırma platformu Koalay.com oldu.
Sigorta şirketlerinin sunduğu trafik, kasko ve DASK başta olmak üzere sigorta tekliflerini ve kapsamlarını anlık olarak karşılaştırma imkanı sunan Koalay.com, Deloitte tarafından 2019 yılın en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında gösterildi. Gerçekleştirilen törende tüm ekip arkadaşları adına ödülü aldığını belirten Koalay.com Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO’su Şahin Utar, “4 sene içerisinde adetsel olarak self-servis online bireysel poliçe üretiminde 200 kat, toplam bireysel prim üretiminde ise 60 kattan fazla büyüme gösterdik. Kendimizi daima bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor, değerleri ve stratejilerimizi bunun üzerine kuruyoruz. Bu ödülü teknolojiye yaptığımız yatırıma ve müşteri faydasına odaklı çalışmalarımıza borçluyuz” ifadelerini kullandı.
Ödül töreni vesilesiyle açıklamalarda bulunan Koalay.com Yönetim Kurulu Üyesi Llewelyn Padiachy ise, “2019 yılı içerisinde tamamlanan birleşmeler sonrası Koalay.com’un Türk girişimcilerine ek olarak, artık 3 farklı ülkeden 3 büyük hissedarı var. Bu yatırım ve birleşmelerle hedeflerimize daha büyük bir güçle ilerlerken, yatırımcılarımızın çalışanlara desteği ve Türkiye’ye olan uzun vadeli inançlarıyla çok daha büyük dönüşümler başarmaya kararlıyız” dedi.
2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Koalay.com, 2019 yılının Mart ayında finansal karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com ile aynı çatı altında birleşti. Bu birleşmeyle birlikte 40 banka ve sigorta şirketi, her ay Koalay.com ve Hesapkurdu.com üzerinden 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

Koalay.com en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

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