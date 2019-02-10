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Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2019 02:12 | Son Güncelleme

BDDK'nın yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödenmesinde sorun olan ihtiyaç kredilerine 60 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem

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BDDK resmi gazete ihtiyaç kredisi

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