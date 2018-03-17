FİNANS

SGK'ya bildirmeyen yandı! Çok büyük cezası var

17 Mart 2018 11:01

Yabancı çalışanın sosyal güvenlik ve bildirimiyle ilgili kurallar değişti. Evinde bakıcı ve dadıların bildirimini yapmayana ağır ceza geliyor.

SGK'ya bildirmeyen yandı! Çok büyük cezası var

 Türkiye, birçok ülkeden çalışmak için gelen insanların en çok tercih ettiği ülkelerden biri. Hemen her sektörde çalışan yüzbinlerce yabancı işçi görmek mümkün. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, geçen yıl 100 binin üzerinde yabancı başvuru gelirken, bunun 87 bin 190'ına çalışma izni verildi. İzin verilenler arasında ABD, Hindistan, Çin, Suriye, Rusya gibi farklı ülke vatandaşları bulunuyor. 

 
Yabancıların Türkiye'de çalışması sosyal güvenlik açısından da bazı kurallara bağlanmış durumda. 2018 Mart ayı başından itibaren getirilen yeni düzenleme ile yabancıların çalışma izinleri artık elektronik ortamda verilecek. Başvuruların e-Devlet üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni sistemde işyerlerinin (ev hizmetleri hariç) ilk kayıtları (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK e-Bildirge sorumluları tarafından yapılacak. Elektronik imza geldiği için Bakanlığa herhangi bir belge de gönderilmeyecek.
 
SGK'YA BİLDİRMEK ŞART
 
Türkiye'de çalışan yabancılar da Türk vatandaşları gibi sosyal güvence altında bulunuyor. Dolayısıyla çalışan tüm yabancıların (SGK) bildirilmeleri gerekiyor. Ancak 3 ayı geçmemek üzere geçici olarak çalışmaya gelenler için bu işlem yapılmıyor. İkili sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerden gelen işçilerin kendi ülkelerindeki sigortaları burada da geçerli. Bir Türk vatandaşı için belirlenen emeklilik şartları yabancı çalışanlar için de geçerli.
 
DADILARA DİKKAT!
 
Türkiye'de yabancı dadı çalıştırılması giderek yaygınlaşan bir uygulama. Çocukların yabancı dil öğrenmesini isteyen aileler de bu yöntemi tercih ediyor. Bu konuda sıkıntı yaşamamak için dadının çalışma izninin olup olmadığına bakılması gerekiyor. Oturma izni olanlar daha kolay izin alıyor. Ayrıca mutlaka sigortaları yaptırılmalı. İzinsiz ya da sigortasız çalıştırdığında ciddi para cezaları bulunuyor. Üstelik izni olmayan çalışanın sınır dışı edilmesi ve konaklamasıyla ilgili tüm masraflar da işverene çıkartılıyor.
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