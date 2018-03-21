FİNANS

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı

21 Mart 2018 21:09

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerin 25 baz puan arttırıldığını açıkladı.

Son dakika! FED faiz kararını açıkladı

 Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Genel beklenti bankanın bu akşam 25 baz puanlık faiz artışı yapması yönündeydi. Fed beklenildiği gibi 25 baz puanlık faiz artışı yaptığını açıkladı. 

21.30'da yeni Fed Başkanı Jerome Powell ilk kez açıklamalarda bulunacak. 
 
DOLAR NE TEPKİ VERDİ?
 
Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan hemen önce 3.92 seviyelerine kadar geriledi. 
 
Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,82 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Euro ise karar öncesi biraz daha gevşeyerek 4.81'e çekilmişti. 
 
Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.42 artışla 1.2292 düzeyindeydi. Dolar yene karşı ise yüzde 0.32 değer kaybederek 106.19 düzeyine geriledi.
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