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Tüketici güven endeksi azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi.

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58,3 olan endeks, Eylül ayında 55,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 74 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 71 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74,3 iken, Eylül ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 71 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 55,3 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,3 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 55,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22,7 iken, Eylül ayında yüzde 0,6 oranında artarak 22,8 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu

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