Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 47.428 -1,73 BIST SINAİ 118.730 2,48 BIST GIDA, İÇECEK 99.895 -1,96 BIST TEKSTIL, DERİ 24.747 -2,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.796 -3,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.143 2,76 BIST TAŞ, TOPRAK 71.831 0,19 BIST METAL ANA 281.472 6,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.031 1,42 BIST MADENCİLİK 58.185 -2,81 BIST HİZMETLER 63.270 0,76 BIST ELEKTRİK 3.460 -0,15 BIST ULAŞTIRMA 149.928 -1,03 BIST TURİZM 6.302 -1,20 BIST TİCARET 152.413 -1,24 BIST İLETİŞİM 26.192 5,90 BIST SPOR 34.192 -1,06 BIST İNŞAAT 72.737 -0,15 BIST MALİ 91.471 1,88 BIST BANKA 96.368 1,81 BIST SİGORTA 286.592 2,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.066 0,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.106 2,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.014 -1,56 BIST TEKNOLOJİ 99.143 -2,68 BIST BİLİŞİM 16.595 -1,21 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.611 -0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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