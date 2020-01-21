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  4. Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:37 | Son Güncelleme

Türkiye’deki melek yatırımcılık ekosisteminin oluşumuna ve bu çerçevede ortak bir dil konuşulmasına katkı sağlamayı amaçlayan Zirve’de Emre Kurttepeli melek yatırımcılık konusunda bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

TÜSİAD, Endeavor Türkiye ve Angel Resources Institute tarafından düzenlenen, ikinci “iyiYatırım Zirvesi” 10 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen yatırımcılarını, girişimcilerini, akademisyenleri ve üst düzey yöneticilerini İstanbul’da buluşturan Zirve’de Türkiye’deki yatırımcılık ekosisteminin oluşumuna ve bu çerçevede ortak bir dil konuşulması gereğine dikkat çeken konuşmacılar, ‘Melek portföy stratejisi, durum tespiti, değerleme, yatırımcılara sunum yapma’ gibi konuların yanı sıra yeni Türk Ticaret Kanunu ile yasal altyapısı tamamlanan melek yatırımcılık yönetmeliğini tartıştılar.

Zirvede, Türk Ticaret Kanunu’nda 6327 sayılı yasa kapsamında, Melek Yatırımcılar için getirilen özel destekler ve önemli ölçüde vergi indirimleri ve Hazine Müsteşarlığı’nın da denetim konusunda devreye girmesinin sağlandığını vurguladılar.

Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, melek yatırımcılık,

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