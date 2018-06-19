FİNANS

Lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'te

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki gümrüklü limana, Bahama bandıralı süper lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' demir attı.

Lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki gümrüklü limana, Bahama bandıralı süper lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' demir attı. Varlıklı İngiliz ve Amerikalılardan oluşan 392 yolcu, alışveriş yaptıkları esnafın yüzünü güldürdü.
Bahama bandıralı süper lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper', bu sabah, ilçe merkezindeki gümrüklü limana İngiliz ve Amerikalı 392 yolcu ve 320 kişilik mürettebatıyla demir attı. 50 yaş ve üzeri, İngiliz ve Amerikalı zengin turistler, önceden planlanmış şehir ve kültür turlarına katıldı. Turistlerin bazıları kapalı çarşıda alışveriş yaparken, bazıları kafeteryalarda dinlenmeyi tercih etti.
Odaları 5 yıldızlı otel konforunda olan lüks yolcu gemisinde, neredeyse kişi başına bir personel düşüyor. Geminin, akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Lüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'teLüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'teLüks yolcu gemisi 'Silver Whisper' Marmaris'te

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