'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT), Türkiye'nin yöresel lezzetlerinden üç ürünün daha coğrafi işaret tescili yapıldı. Bu ürünler arasında, Antalya'ya özgü tavşan yüreği zeytini de bulunuyor. Tavşan yüreğinin AB tescili için başvuru da yapılacak.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile birlikte önemi artan yöresel ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artırılması yönünde TÜRKPATENT'e son yıllarda ciddi sayıda başvuru yapıldı. Türkiye genelinde 2 bin 500-3 bin civarında coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı belirlendi. Her yıl Anadolu'nun dört bir köşesinden YÖREX'e gelen bu ürünler daha çok tanınmaya başladı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN 377'YE YÜKSELDİ

Bir dönem onlu rakamlarla ifade edilen coğrafi işaretli ürün sayısı, bu farkındalıkla birlikte 377'ye yükseldi. Başvuru aşamasında incelemesi devam eden 400'ün üzerinde de ürün bulunuyor. TÜRKPATENT'in 17 Eylül 2018 tarihli 37 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde üç yöresel ürünün daha coğrafi işaret tescili aldığı duyuruldu. Coğrafi işaret tescili alan yeni ürünler Antalya tavşan yüreği zeytini, Tonya tereyağı ve Iğdır kayısısı oldu. Ayrıca Van otlu peyniri ile Sivas bıçağı için yapılan başvurular da kabul edilerek, inceleme süreci başlatıldı.

ANTALYA'DA TESCİLLİ ÜRÜN 6'YA YÜKSELDİ

Tavşan yüreği zeytiniyle Antalya'nın coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 6'ya çıktı. Daha önce Döşemealtı el halısı, Finike portakalı, Antalya piyazı, Korkuteli karyağdı armudu, Alanya yenidünyası coğrafi işaret almıştı. Başvuru aşamasında ise Alanya avokadosu, Alanya azmanı, Manavgat susamı, Ernez çam balı ve Alanya gülüklü (hülüklü) çorba bulunuyor.

SIRADA AB TESCİLİ VAR

Antalya tavşan yüreği zeytiniyle ilgili AR-GE çalışmalarının 2013 yılında başladığını açıklayan ATB Başkanı Ali Çandır, TÜRKPATENT tarafından yöresel ürünlerin bir koruma kalkanı ve zırhı olan coğrafi işaretle tescil edildiğini söyledi. Çandır, “Amacımız yöresel ürünlerin üretici ve tüketici nezdinde güvenilirliğini artıran bu işaretle üreticilere daha fazla gelir elde edilmesini sağlarken, tüketicilere yerinde üretildiğine dair garanti sağlamaktadır. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında ise zeytinin AB tescili ve zeytinyağına coğrafi işaret kazandırmak olacak" dedi.

ANTALYA TAVŞAN YÜREĞİ ZEYTİNİ: ATB'nin başvurusuyla tescili yapılan tavşan yüreği, Antalya sınırlarında yetişen bir zeytin türü. En önemli tanıtıcı unsuru meyvesi çekirdekten kolay ayrılıp, çok iri, yüreğe benzer enine ve boyuna simetrik olup uç kısmının oval olması. Gelişimi açısından kuvvetli bir yapıya sahip olması ve dış etmenlere karşı duyarlı olması nedeniyle tam olgun meyve taşıma ve işleme sırasında özel dikkat gerektirir. Hasat sırasında zedelenme diğer zeytin çeşitlerine göre daha düşüktür. Coğrafi alan bakımından Akdeniz iklimi ve Toros Dağları'nın iklim üzerine etkisi nedeniyle Antalya sınırlarından alınıp başka yörelere dikilen fidanlar aynı renk, kalite ve aromayı taşımaz. Antalya'yı bir duvar gibi iç bölgelerden ayıran Toros Dağları hava akımını keser ve benzersiz yüksek nem ve sıcaklık koşullarını oluşturur. Bu jeolojik yapı nedeniyle Antalya tavşan yüreği zeytininin tane iriliği ve et oranı diğer çeşitlere göre daha fazladır.

TONYA TEREYAĞI: Trabzon'un Tonya ilçesine özgü tereyağı, Tonya Belediye Başkanlığı'nın başvurusu üzerine tescillendi. Tonya'da yetiştirilen ineklerden elde edilen sütle yapılan tereyağı, ilçenin mera ve çayırlık alanlarında yetişen yöreye özgü çeşitli otların yeşil ve kurutulmuş halleriyle beslenen ineklerin sütünden geleneksel yöntemlerle elde ediliyor. En önemli ayırt edici özelliği sarı rengi, lezzeti ve aroması. Tonya tereyağının sarı renginin nedeni ise içerisinde yüksek oranda doğal karoten bulunması.

IĞDIR KAYISISI: Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla tescillenen Iğdır kayısısı, Iğdır ve ilçeleriyle Kars Kağızman ilçesi üretim alanları olarak belirlendi. Yayvan taçlı fakat çok kuvvetli büyüyen ağaçlar meydana getiren Iğdır kayısısının en belirgin ayırt edici özelliği, sofralık olarak iri meyvelere sahip olması ve yeme kalitesinin yüksek olması. Iğdır kayısı üretim alanlarında hakim çeşit şalaktır. Teberze ve ordubat gibi diğer yerel çeşitler meyve tutumunun artması için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. Hasat genellikle haziran ayı sonu ile temmuz ayı ortalarına kadar devam etmektedir.

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