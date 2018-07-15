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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

GUNDEM HABERLERİ  | 15.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli'nin atanmasına karar verildi.

Ayrıca, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi.

AA

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