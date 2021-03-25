Mardinli fırıncıların keçi sütlü çöreği kapış kapış satılıyor!

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallede taş fırın işletmecisi Burhan ve Ali Kalkan’ın özel karışımlı çörekleri büyük ilgi gördü. 10 çeşit baharat, keçi sütü, tereyağıyla yapılan hamur açıldıktan sonra taş fırına sürülüyor. Pişen çörekleri yiyen vatandaşlar, bu fırının müdavimi oluyor. Kısa sürede ilgi odağı plan çöreklere İstanbul, İzmir ve Adana’dan da siparişler gelmeye başlayınca Kızıltepeli fırıncılar, siparişleri yetiştirmek için gecesini gündüzüne katmaya başladı.

Hamurun içine koyduğu baharatları sır gibi saklayan Ali Kalkan, "Bu çörekler özel baharatlarla hazırlanıyor. Keçi sütüyle karışımı oluyor. Biz bunu özel bir şekilde hazırlayıp vatandaşların beğenisine sunuyoruz. Bunu yeni çıkardık, yoğun bir şekilde talep geldi. İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Mersin’e kadar telefonla talep geliyor. 10 çeşit baharat karışımıyla yapıyoruz. Tabii baharat çeşitlerini biz tek biliyoruz. Karışımı kimseye söylemiyoruz. Çöreği yiyenler hiçbir rahatsızlık duymadı, hep çok beğenildi" dedi.