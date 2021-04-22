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Yerli kripto para borsası THODEX'te neler oluyor? İşte THODEX'te son durum!

22.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tiran'a kaçtığı iddia ediliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Öte yandan Özer'in havalimanındaki fotoğrafı da ortaya çıktı.

Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. Son yılların en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in siteyi kapatıp yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı bilgisi de gelen iddialar arasında. Kullanıcılarının hesaplarına erişemediği ve işlemlerin durdurulduğuna dair şikayetlerde bulunduğu yerli kripto para borsası THODEX'ten iki gündür gelen açıklamaların ardından bugün suç duyurusunda bulunuldu.

THODEX'E SUÇ DUYURUSU!

İHA'da yer alan habere göre, kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

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Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 391 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

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Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANINDA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

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POLİS İNCELEME YAPTI

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

20 NİSAN'DA 6 SAAT BAKIM ÇALIŞMASI DENİLMİŞTİ

THODEX tarafından dün de bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız.” denilmişti.

Öte yandan borsanın kullanıcıları, sosyal medyada yaşanan olaya tepki göstermişti. Bazı kullanıcılar ise polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

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İKİNCİ AÇIKLAMADA ANLAŞMALAR OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

THODEX'in dün sosyal medyada yer alan açıklamasında, şirkete gelen ortaklık teklifinin olumlu değerlendirildiği ve bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Sürecin 4-5 iş günü süreceğinin aktarıldığı açıklamada, kullanıcıların düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

THODEX'ten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex
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Okuyucu Yorumları 92 yorum
ya arkadaş bizim gözümüze baka baka bankaları hortumlanmış ülkenin evlatlarıyız. Böyle ne olduğu bilinmez yerlere nasıl güvenip yatırım yapıyorsunuz aklım almıyor...
geçmiş olsun
Geçmiş olsun

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