VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu. Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, Opel'in Torbalı'da satışta olan yerini önerdi. Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü vurgulandı. Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı. Opel'in tesislerinin atıl kalmaması ve yerli otomobilin ilçeye gelmesi için çalışmalar yürüten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Liman, havayolu, demiryolu bağlantısı ile bölgenin en cazip yeri Torbalı'dır. Otomobil üretiminde tecrübemiz var. Lojistik, iş gücü ve yan sanayi konusunda gerek Türkiye gerekse de Balkanlarda örneği bulunmayan bir konumdayız" dedi.

LOKASYONUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Bu ölçekte bir yatırım için Torbalı'daki arazinin gerek donanım gerekse de ulaşım bakımından birçok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Olgun, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 54'ü yabancı sermayeli olmak üzere 750 üretim tesisi kentimizde faaliyet göstermektedir. Phılıp Morris, Groupe Atlantıc, MSC Group, JTİ, Dr. Oetkher, SFS Intec gibi uluslararası dev firmalara ev sahipliği yapan Torbalı'nın 1 milyar dolarlık ihracatı ile 100'ün üzerinde ülke ile lojistik ağı bulunmaktadır. Daha önce Opel'in en verimli dönemine ev sahipliği yapan Torbalı, Volkswagen için de en uygun yatırım bölgesi. Kentimizin içinden otoban ve otoyol geçmekte. Ayrıca demiryolu- hızlı tren hattının üzerinde de yer almakta. Adnan Menderes Havalimanı'na a 25 kilometre, Alsancak Limanı'na ise 40 kilometre mesafede yer almakta. Ayrıca ilçemizin yapımı devam etmekte olan İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısı bulunmakta. Yeterli iş gücü ve sanayileşmeye elverişli uygun alanların bulunması yatırımlar için büyük bir cazibe oluşturmakta. İzmir otomobil yan sanayinde de öncü bir bölge."