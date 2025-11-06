Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri

Emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon 2025 ne kadar? Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyon ücretleri emeklilerin maaş zammından sonra en çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Çünkü önemli bir gelir kalemi olarak görülüyor. Dolayısıyla bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri merak ediliyor. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla beraber bankalar dönem dönem emekli promosyonu tutarlarında değişikliğe gidebiliyor. Birden fazla banka promosyonda 30 bin TL bandına çıktı. Ancak bu promosyonlar nakit ödemenin yanı sıra farklı şartlara bağlı olarak sağlanan ödülleri içeriyor. Dolayısıyla banka promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişmekle birlikte emeklinin maaşını taşıması halinde alabileceği emekli promosyon tutarı da sağlanan şartlara göre değişebiliyor.

Bu nedenle emeklilerin banka seçimi konusunda kampanyaları dikkatli biçimde incelemesinde yarar var. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?