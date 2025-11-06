FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri

Emekli promosyon son dakika! Banka emekli promosyonu kampanyaları ve güncellenen tutarlar emeklilerin odağında. Emekliler için önemli bir gelir kalemi olan promosyonda bankalar arası yarış kızıştı. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank, banka banka son durum...

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri
Hande Dağ

Emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon 2025 ne kadar? Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyon ücretleri emeklilerin maaş zammından sonra en çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Çünkü önemli bir gelir kalemi olarak görülüyor. Dolayısıyla bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri merak ediliyor. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri 1

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla beraber bankalar dönem dönem emekli promosyonu tutarlarında değişikliğe gidebiliyor. Birden fazla banka promosyonda 30 bin TL bandına çıktı. Ancak bu promosyonlar nakit ödemenin yanı sıra farklı şartlara bağlı olarak sağlanan ödülleri içeriyor. Dolayısıyla banka promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişmekle birlikte emeklinin maaşını taşıması halinde alabileceği emekli promosyon tutarı da sağlanan şartlara göre değişebiliyor.

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri 2

Bu nedenle emeklilerin banka seçimi konusunda kampanyaları dikkatli biçimde incelemesinde yarar var. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri 3

İlginizi Çekebilir

'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi ve ne kadar olacağını açıkladı!

'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi ve ne kadar olacağını açıkladı!

 'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

 'Asgari ücretin kaç TL olacağını söyleyebiliyor musunuz' Canlı yayında 'Ben söylerim' çıkışı Rakam verdi

'Asgari ücretin kaç TL olacağını söyleyebiliyor musunuz' Canlı yayında 'Ben söylerim' çıkışı Rakam verdi

 İkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarı

İkinci el otomobil fiyatları düştü! 200 bin TL geriledi, araba alacaklara uyarı

 Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış

Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri G1

İşte bankaların güncellenen 2025 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri G2

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri G3

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül imkanı, 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri G4

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli promosyon ödemelerinde rekabet kızıştı! Banka banka 2025 güncel promosyon ücretleri G5

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka promosyonları emekli emekli promosyon promosyon ödemeleri Emekli promosyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.